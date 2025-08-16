حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي

أحيا النجم محمد فؤاد حفلا غنائيا ضخما على مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي بحضور غير مسبوق من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

حضر فؤش بصحبة إدارة أعماله وابن شقيقه إبراهيم فؤاد وطارق العتر وكان فى استقبالهم المنتج وليد منصور منظم حفلات مسرح سوكسيه.

وأشعل فؤش الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها ابن بلد ، ساعات بشتاق ،طمني عليك،الحب الحقيقي، كداب، ياعنيك ياغرامك، شاهدين عليه ، كامانانا ، حبيبي يا .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور على مدى اكثر من ساعة ونصف الساعة.