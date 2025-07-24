أول صورة من حفل زفاف الإعلامي محمد سعيد محفوظ..ومحمد فؤاد أبرز الحضور

يحتفل الآن الإعلامي محمد سعيد محفوظ بحفل زفافه على الدكتورة مها فتحي، وذلك بدار مناسبات الشرطة، اليوم. الخميس.





وذلك بحضور عدد كبير من الفنانيين والشخصيات العامة كالفنان محمد فؤاد والفنان علي الحجار، واستقبل الفنان محمد فؤاد الإعلامي محمد سعيد محفوظ بحفاوة شديدة أثناء استقباله.





الإعلامي محمد سعيد محفوظ هو مقدم برنامج العاشرة على شاشة اكستر نيوز، وبدأ محفوظ عمله التليفزيوني عام 1998 بمشاركته في تأسيس قنوات النيل المتخصصة، قبل أن ينتقل عام 1999 إلى تليفزيون أبوظبي ويتخصص حتى عام 2005 في برامج التحقيقات التليفزيونية الاستقصائية.





والتحق محفوظ بالأهرام عام 1995، وتدرج في مواقعها التحريرية، إلى أن تولى منصب مدير معهد الأهرام الإقليمي للصحافة في فبراير 2014 إلى مايو 2016، ثم مستشار رئيس تحرير الأهرام من أكتوبر 2018.





وحصل على الدكتوراه من جامعة رويال هولواي بلندن في مجال النيوميديا، وعمل صحفياً في هيئة الإذاعة البريطانية من 2006 إلى 2011، كما نال جائزة الثقافة والإبداع من اتحاد خريجي بريطانيا عام 2022.