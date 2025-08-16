قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة والدة الفنان صبحي خليل
ترامب لـ بوتين: سأتواصل معك قريبا.. والأخير يرد : الاجتماع المقبل بموسكو
محارب السرطان عمر مهران يستغيث بأصحاب القلوب الرحيمة لإجراء جراحة
هل الصلاة لمن أخطأ في اتجاه القبلة باطلة؟.. الأزهر يجيب
مواعيد مباريات اليوم السبت 16-8-2025 في ملاعب العالم
نوع من الخضار العلاج الطبيعي لمكافحة الغازات والانتفاخ
51.9 %للتربية 60.4%للحقوق وفني صحي64.3%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
خالد الغندور يسخر من فرحة جماهير الأهلي بهزيمة فاركو.. ماذا قال؟
ترامب يدعو الدول الأوربية للمشاركة في المفاوضات المقبلة مع روسيا
إليسا تخطف الأنظار بفستان وردي وحضور غير مسبوق بالعلمين الجديدة |صور
ترامب عقب لقاء بوتين يوجه نصيحة لـ زيلينسكي والدول الأوروبية
الغندور يدافع عن مصطفي شوبير : طبيعي يخطأ ويتعلم
فن وثقافة

إليسا تخطف الأنظار بفستان وردي وحضور غير مسبوق بالعلمين الجديدة |صور

اليسا
اليسا
محمد زاهر

خطفت النجمة اللبنانية إليسا انظار رواد العلمين الجديدة بإطلالة رومانسية حيث ارتدت فستان "رودي" قصير وصعدت على خشبة المسرح وسط حضور جماهيري غير مسبوق داخل "سكاي" ضم محبيها بمصر ومختلف الجنسيات العربية.

حضرت إليسا بصحبة مديرة أعمالها اللبنانية انجيلا السيسي وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفلات"سكاي" العلمين الجديدة .

وافتتحت إليسا وصلتها الطربية الرومانسية بأغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا وسط عاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب بعدها رحبت بالحضور لحفاوة الإستقبال قائلة: "وحشني الغناء بمصر .."


وقدمت إليسا عدد كبير من اغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

شارك في إحياء الحفل الـ dj العالمي مارتن الذي قدم عدد من التركات الشرقية والغربية التي تفاعل معاها الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.

اليسا العلمين رأس الحكمة

