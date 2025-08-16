إليسا تخطف الأنظار بفستان وردي وحضور غير مسبوق بالعلمين الجديدة |صور

خطفت النجمة اللبنانية إليسا انظار رواد العلمين الجديدة بإطلالة رومانسية حيث ارتدت فستان "رودي" قصير وصعدت على خشبة المسرح وسط حضور جماهيري غير مسبوق داخل "سكاي" ضم محبيها بمصر ومختلف الجنسيات العربية.

حضرت إليسا بصحبة مديرة أعمالها اللبنانية انجيلا السيسي وكان في استقبالهما ميمي المنشاوي وسامح سعيد منظما حفلات"سكاي" العلمين الجديدة .

وافتتحت إليسا وصلتها الطربية الرومانسية بأغنية "حلوة يا بلدي" للراحلة داليدا وسط عاصفة من صيحات وهتافات الإعجاب بعدها رحبت بالحضور لحفاوة الإستقبال قائلة: "وحشني الغناء بمصر .."



وقدمت إليسا عدد كبير من اغانيها الرومانسية التي تألقت بها طوال مشوارها الفنى وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

شارك في إحياء الحفل الـ dj العالمي مارتن الذي قدم عدد من التركات الشرقية والغربية التي تفاعل معاها الجمهور علي مدي ساعة ونصف الساعة.