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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد أزمتها مع أصالة.. مايا دياب تلتقط صورا مع إليسا وملحم زين

مايا دياب مع إليسا وملحم زين
مايا دياب مع إليسا وملحم زين
سعيد فراج

ظهرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مع الفنان إليسا، والفنان ملحم زين، في إحدى المناسبات من العاصمة الإماراتية أبوظبي. 

وحرصت مايا دياب، على التقاط الصور التذكارية مع إليسا بمفردها أولا، ثم مع إليسا وملحم زين، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بين الأولى والفنان أصالة، مؤخراً. 

مايا دياب مع إليسا وملحم زين 

أزمة أصالة مع مايا دياب 

البداية جاءت من مؤتمر صحفي لـ أصالة، على هامش حفلها بمهرجان جرش، قبل يومين، فسألها الصحفيون عن ألبوم مايا دياب، فردت بطريقة ساخرة على الأخيرة. 

وقالت أصالة، ردا ردا على السؤال: «هي عملت ألبوم.. ربنا يوفقها ما سمعته.. هذا مؤتمر فني خلينا ما نبعدش عن الفن». 

ودفع هذا الأمر خروج مايا دياب عن صمتها لتعبر عن غضبها إزاء التصريحات الأخيرة للمطربة أصالة. 

وقالت مايا دياب في تصريحات تليفزيونية: أصالة إنسانة بلا بقوى، ويا ريت تصمتي وبدي أقولها إن شاء الله ما يكون عندي وقت لـ أعمل مؤتمر صحفي غير فني وأحكي فيه عنها.

ألبوم أصالة نصري 

طرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

وتتعاون أصالة فى ألبومها الجديد “ضريبة البعد” مع عدد كبير من الشعراء والملحنين ولعل من أبرز هؤلاء الشعراء منة عدلي القيعي وأحمد المالكي ومحمود عليم ومحمد عبد المجي والملحنين كل من تامر عاشور ومصطفى العسال وجابر جمال وأحمد حسن رؤول وناصر الجيل ومحمد الشرنوبي. 

أصالة أصالة نصري مايا دياب إليسا ملحم زين

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