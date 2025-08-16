قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل تناشد المواطنين بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات
السيطرة على حريق مخزن في الفجالة بدون إصابات
مجـ.زرة إسرائيلية ..إستشهاد 5 أفراد من عائلة واحدة في مخيم البريج
بدون إصابات.. إخماد حريق مطعم في الخليفة
شاب ينهي حياته من أعلى كوبري المراريق بالتبين
بوتين يغادر ألاسكا بعد انتهاء مباحثاته مع ترامب
بوتين يضع الزهور على أضرحة الطيارين السوفييت في ألاسكا
تامر حسني يتألق بحفل رأس الحكمة.. ويطلب بالدعاء لـ منير | صور
انقاذ حياة طفلة من داخل مصعد في بالقاهرة
‎ريبيرو يشيد بهجوم الأهلي ويكشف سبب مشاركة ديانج وبن شرقي
اللواء أيمن الدالى: تأهيل طالب الكلية البحرية بقدر وافر من عدة علوم
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يتألق بحفل رأس الحكمة.. ويطلب بالدعاء لـ منير | صور

تامر حسني
تامر حسني
محمد زاهر

أحيا الميجا ستار تامر حسني  واحدة من أضخم حفلات صيف 2025 برأس الحكمة داخل "سيلبريشن" بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية .

حضر تامر حسني بصحبة شقيقة حسام ومدير أعماله تامر يحي وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

بدأ الحفل قويا حيث صعد تامر حسني على خشبة المسرح مرردا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني و تخللها أجواء من ال fire works   للفنان أحمد عصام ثم انطلق تامر ليشعل  الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير حيث طالب تامر من الجمهور بالدعاء له بالعافية والصحة الدائمة.


كما قدم تامر أغنية" ملكةجمال الكون" و"المقص" تلبية لرغبات الجمهور.


وتلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا منها  ورود وصورة بورتريه بالإضافة الى "تيشيرتات"

تامر حسني محمد منير رأس الحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

تنسيق الجامعات 2025

حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

سيارة حادث كوبري أكتوبر

قبضة ضابط شرطة مصري تتحدى متانة رنج روفر.. ضبط سائق سيارة بعد تسببه في حادث مروع

الراقصة بوسي الأسد

الداخلية تكشف تفاصيل سقوط الراقصة بوسي الأسد لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة بالهرم

بكاء محمد صلاح

محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء بعد مواجهة ليفربول وبورنموث لهذا السبب

ترشيحاتنا

عين ساطعة من الفضاء

عين ساطعة من الفضاء تحير العلماء.. تنظر نحو الأرض| ما القصة؟

درجات الحرارة

موجات الحر الطويلة خطر قاتل يزداد بقوة.. ما القصة؟

وسام أبو علي

رغم سفره أمريكا.. لماذا رفض الأهلي إرسال بطاقة وسام أبو علي؟

بالصور

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز.. الراحة في طبق واحد

مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!
مكرونة بالجبن ماك أند تشيز الراحة في طبق واحد!

شاورما دجاج منزلية.. طعم شهي في دقائق

شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية
شاورما دجاج منزلية

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025. كن حالمًا وراعي التوازن

برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025.. طاقة إيجابية تدفعك للابتكار

برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 16 أغسطس 2025

فيديو

مواقف الفنانين

​من راغب علامة لـ تامر حسني.. مواقف محرجة تُلاحق نجوم الغناء

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد