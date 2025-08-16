تامر حسني يتألق بحفل رأس الحكمة.. ويطلب بالدعاء لـ منير | صور

أحيا الميجا ستار تامر حسني واحدة من أضخم حفلات صيف 2025 برأس الحكمة داخل "سيلبريشن" بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الجنسيات العربية .

حضر تامر حسني بصحبة شقيقة حسام ومدير أعماله تامر يحي وكان فى استقبالهم منظم الحفل المنتج ياسر الحريري.

بدأ الحفل قويا حيث صعد تامر حسني على خشبة المسرح مرردا "ميدلي" استعراضي مبهر يضم عدد من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني و تخللها أجواء من ال fire works للفنان أحمد عصام ثم انطلق تامر ليشعل الحفل بالمزيد من اغانيه الجديدة بالإضافة الي أغنية "ذوقك العالي" التي سبق وقدمها كدويتو مع الكينج محمد منير حيث طالب تامر من الجمهور بالدعاء له بالعافية والصحة الدائمة.



كما قدم تامر أغنية" ملكةجمال الكون" و"المقص" تلبية لرغبات الجمهور.



وتلقى تامر حسني طوال الحفل عدد كبير من الهدايا منها ورود وصورة بورتريه بالإضافة الى "تيشيرتات"