إليسا تحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي هذا الموعد

تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لإحياء واحدة من أكبر وأهم حفلات موسم صيف 2025 في سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، يوم الخميس 14 أغسطس الجاري.

تفتتح إليسا الحفل بمجموعة واسعة من أشهر وأهم أغانيها المميزة، التي تتنوع ما بين الأغاني الرومانسية، والإيقاعية، وتلك التي تعكس قصص مشاعر مرهفة شاركت فيها جمهورها على مدى سنوات طويلة.

الحفل يقام برعاية PMG للمنتج تامر عبد المنعم، الذي كان له دور كبير وحاسم في إشعال أجواء الصيف بالساحل الشمالي في هذا الموسم، من خلال حفلات ضخمة واستثنائية لكبار نجوم الفن العربي، حيث استطاع استقطاب أسماء بارزة في عالم الغناء مثل جورج وسوف، محمد فضل شاكر، عاصي الحلاني، تامر حسني، وزياد برجي، إلى جانب عدد من المفاجآت الكبرى التي سيتم الإعلان عنها قريباً.

ويشارك في الحفل أيضاً عرض للألعاب النارية من الفنانة حبيبة غالي، والتي تضفي رونقاً احتفالياً خاصاً على الأمسية، إلى جانب مشاركة دي جي مارتن الذي يقدم وصلة موسيقية عالية الاحتراف، تزيد من حماس الحضور وتكمل الصورة التقنية الحديثة للمهرجان.