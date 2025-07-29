كأنها عروسة .. إليسا تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في حفل "ليالي بيروت"

تألّقت النجمة إليسا بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها خلال حفل "ليالي بيروت"،

ارتدت فستانًا أبيض ملكيًا بتصميم مميز:

قماش الفستان: بليسيه واسع بأطراف متدرجة وكأنها أمواج، ما أضفى على الإطلالة حركة ديناميكية حالمة.

التصميم: أوف شولدر (كتف مكشوف) مزين بتفاصيل ناعمة من الدانتيل والتول على الصدر والأكمام.

الأكسسوارات: زادت إطلالتها فخامة مع مجوهرات ألماسية براقة عقد أنيق وأقراط متدلية وسوار متناسق.

المكياج: اختارت مكياجًا ناعمًا يبرز ملامحها، مع ظلال عيون سموكي ولمسة من الهايلايتر.

تسريحة الشعر: شعر منسدل بخصل مموّجة بطريقة ناعمة وراقية.



