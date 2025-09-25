أسوان تستعد للاحتفال باليوم العالمي للسياحة

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بتنفيذ عدد من الفاعليات المختلفة التى تبرز الوجه الحضارى لزهرة الجنوب وتميزها بالثقافات والفنون والتراث ، بالإضافة إلى المقومات السياحية والأثرية والبيئية.

ويأتى ذلك ضمن الإستعداد للإحتفال باليوم العالمى للسياحة ، والذى يحمل هذا العام شعار " السياحة والتحول المستدام "، حيث أطلقته منظمة السياحة العالمية لتسليط الضوء على أهمية حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ، وإستثمار السياحة كوسيلة تدعم التنمية المجتمعية والإقتصادية .

وأثناء الاجتماع التنسيقى بين ممثلى الكيانات السياحية ومديرى الجهات المنفذة برئاسة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ تم إعداد برنامج تفصيلى متكامل للإحتفال باليوم العالمى للسياحة بحيث يرتكز على تحديد المسئوليات والتكليفات من خلال مجموعات عمل محددة لتنفيذ حزمة متنوعة من الأنشطة والبرامج الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية بمختلف المدن والمراكز ، وتحميلها على (QR Code) لإضفاء الأجواء الإحتفالية للزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً لمواطنى المحافظة .

باليوم العالمى للسياحة

وأكد عمرو لاشين، أن التنظيم والإعداد الجيد لهذا الحدث الهام سيكون بداية قوية لاستقبال الموسم السياحى الجديد وتنشيط وزيادة الحركة السياحة الوافدة لأسوان ، وخلال الإجتماع عرض نائب المحافظ أبرز الفعاليات التى سيشهدها الإحتفال بيوم السياحة العالمى والتى تشمل تنظيم عروض للألعاب المائية والتجديف ، وكذا ديفيليه للمراكب الشراعية بنهر النيل ، علاوة على تنظيم معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية ، وأيضاً تنظيم عروض فنون شعبية فى الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات ، فضلاً عن تقديم هدايا ورسائل الترحيب والدعاية والترويج السياحى بالمطارات والفنادق السياحية .

ولفت إلى أنه سيتم إعداد وتنفيذ خطة شاملة لزيادة إجراءات تأمين الكورنيش والسوق السياحي والمراسي والمزارات السياحية، إضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة والتجميل للمراسى العامة والخاصة وأمام مداخل المعابد والمزارات السياحية .

مع الإستمرار فى تنظيم حملات دورية لرفع مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتعديات بالسوق السياحى والكورنيش وجميع المزارات السياحية بمختلف المراكز والمدن ، بالإضافة إلى إستكمال حملة التشجير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء ، ومراجعة أعمال ورسومات الهوية البصرية للتأكد من جودتها لتحقيق المظهر الجمالى والحضارى المناسب للمحافظة السياحية العريقة .