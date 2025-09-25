قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يُحذّر: لن نتسامح مع المُخالفين أو المُقصرين.. «اللي مش قادر يسيب مكانه»
بعد مشاجرة الطلاب.. محافظ المنوفية يستبعد مديرة المدرسة ويوقف المعتدي
وزير الكهرباء يشهد مراسم نقل وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى إلى الضبعة| صور
قبل لقاء القمة .. طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك
بدأ العد التنازلي| آخر موعد للتقديم في مسابقة الأزهر الشريف للمعلمين 2025
عرض الأهلي للتعاقد مع برونو لاج وصل لـ 4.8 مليون يورو
نجم الزمالك يقترب من المشاركة أمام الأهلي
استخراج تصريح سفر مستعجل.. الخطوات والأوراق
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
هدية قبل مباراة القمة.. الزمالك يجهز مفاجأة للاعبيه
مناهج تفاعلية حديثة .. 7 معلومات رسمية عن المدارس المصرية الألمانية
وزير الطيران يبحث مع هيئة اليونان تعزيز التعاون في مشروعات الاستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود جهاز التعمير لإنهاء مشروع طريق كيما- السماد

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى يقوم بها جهاز التعمير للإنتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما - السماد بدءاً من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً بالجوزيرة وصولاً إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم ، وبتكلفة 155 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 87 %. 

ويأتى ذلك فى خطوات إيجابية وجادة لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية بقطاعات العمل العام المختلفة فى ضوء ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من سلسلة للإنجازات المتتالية. 

ووجه إلى أن يتم بالتوازى نهو الأعمال الجارية لرفع الكفاءة والرصف لهذا الطريق الهام ، وما يتضمنه من مجموعة للطرق الداخلية بطول 3.5 كم ، وهو الذى تواكب معه توصيل أعمال الإنارة للأعمدة بالكامل على جانبى الطريق. 

التطوير والتجميل

وقدم محافظ أسوان شكره لهذه الجهود التى يقوم بها الجهاز المركزى للتعمير برئاسة اللواء محمود نصار لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة بإشراف وتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقيادة المهندس شريف الشربينى التابع لها الجهاز ، ووفقاً للمتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى. 

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد مختار مدير المشروعات بمنطقة تعمير أسوان المنفذة للمشروع بأنه فى ظل المتابعة المستمرة من محافظ أسوان للمشروعات التى ينفذها جهاز التعمير ، فإنه جارى العمل على قدم وساق للإنتهاء مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما / السماد خلال شهرين. 

حيث تم نهو مسافة 5200 كم شملت طبقة الأساس سواء بالطريق الرئيسى والطرق الداخلية ، وأيضاً الطبقة الرابطة للطريق الرئيسى ، وجارى العمل فى الطبقة السطحية تمهيداً للطبقة النهائية وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق بإشراف المهندس محمد فتحى .

ولفت إلى أنه تم فى نفس الوقت تركيب البلدورات الكبيرة العجالى لتحديد الطريق ، وجارى حالياً تركيب البلدورات المتوسطة الحابسة للأرصفة تمهيداً لتركيب الأنترلوك ، وتم رفع كفاءة شبكة الإنارة العامة من خلال تنفيذ أعمال الكهرباء وتركيب الأعمدة وإستبدال أى أعمدة متهالكة ، وقد لاقت هذه الجهود إستحسان وإشادة من الأهالى المقيمين بمنطقة كيما والسيل لمساهمتها فى خدمة مناطق شرق المدينة ، وتحقيق الإنسياب المرورى المطلوب للحركة المترددة على هذا الطريق الحيوى .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

رئيس كولومبيا

رئيس كولومبيا: لا بد من القوة في مواجهة إسرائيل والتنديد لا يكفي

مدحت شلبي

أسرتك أولى بيك.. مدحت شلبي يوجه رسائل إلى الخطيب

مدحت شلبي

بعد الهجوم على الخطيب.. مدحت شلبي: جاهز لرجالة جيمي

الفنان أحمد رزق

فيديو رصد الواقعة.. كاميرات المراقبة تكشف تفاصيل تعدي ابن أحمد رزق على زميله

قراءة القرآن الكريم

سورة قصيرة نزلت على النبي فجبر الله بقلبه.. داوم عليها وسترى الفرج

ترشيحاتنا

الزبادي

سر أكبر معمرة بالعالم .. الزبادي وراء طول العمر

العلاقة الزوجية

الرمان والبطيخ الأبرز .. هذه الأطعمة تزيد الرغبة قبل العلاقة الزوجية

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر : التدخين السلبي خطر صامت يهدد القلب باضطرابات كهربائية قاتلة

بالصور

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 32500 طن قش أرز منذ بداية الحصاد بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة
صورة من ضبطيات القوات المسلحة

قومي المرأة بالشرقية يُنفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "السلام والأمن"

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟
التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة .. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

فيديو

صورة من ضبطيات القوات المسلحة

القوات المسلحة توجه ضربات قاصمة للعناصر الإجرامية والمهربين وتضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد