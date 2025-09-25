قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفجار ضخم في مدينة سويندون البريطانية وإخلاء عاجل للسكان || تفاصيل
الذهب يواصل الصعود .. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
هل دفع الضرر يجيز قطع صلة الرحم؟.. أمين الفتوى يجيب
الرئيس الإيراني: طهران لن تسعى أبدًا لامتلاك سلاح نووي وتعتبره مُحرّمًا
سفير فرنسا: زيارة ماكرون للعريش وراء اعترافه بالدولة الفلسطينية
«التخطيط» تطلق حوارًا مجتمعيًا حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. و«المشاط» ترحّب بجميع الآراء
جيش الاحتلال: مقتل جندي برتبة رقيب أول من لواء ناحال خلال معارك شمال غزة
بـ 10 ملايين جنيه.. أولى جلسات دعوى تعويض الحكم محمد عادل ضد إبراهيم فايق
ماذا يدرس طلاب أولى ثانوي بمنهج البرمجة والذكاء الاصطناعي؟|حمل الكتاب من هنا
كنت خايفة أوي.. أسما شريف منير تكشف كواليس ارتدائها الحجاب
رحمة أحمد تشارك رسالة مؤثرة من ابنها بعد تعرضها لوعكة صحية
روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 55 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل
محافظات

أخبار أسوان .. جهود للمحليات للتطوير والتجميل وأنشطة ثقافية وتنظيم حملات طرق الأبواب

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 24/9/2025 أحداثا متنوعة .

فقد شدد المحافظ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى التربية والتعليم، خصوصا مديرى المدارس بعدم منع الطلاب والطالبات من دخول مدارسهم فى حالة تأخرهم للحفاظ على سلامة أبنائنا ، وعدم تعرضهم لأى حوادث أو قيامهم بأنشطة أخرى بعيداً عن الهدف الأساسى وهو التعليم .

ووجه المحافظ باستخدام الطرق التربوية المتعددة فى عقاب الطلاب المتأخرين عن مواعيد طابور الصباح ، مع إستدعاء أولياء الأمور إذا لزم ذلك فى حالة تكرار التأخير بعيداً عن منعهم من دخول مدارسهم .

محافظ أسوان يطالب بعدم منع الطلاب من دخول مدارسهم حال تأخرهم صباحا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ونفذ قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "المخدرات الرقمية جنون وانتحار" ضمن نشاط نادي المرأة، ألقتها الدكتورة نجلاء إبراهيم أبو الوفا، أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة أسوان، أشارت إلى تعريف المخدرات الرقمية، هى مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى تعمل على تحضير الدماغ وخلق تأثيرات نفسية تستخدم من قبل المراهقين والشباب.

أنشطة ثقافية متنوعة بأسوان ضمن مبادرة مصر تتحدث عن نفسها

جهود متنوعة

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية، لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار (المرأة والسلام والأمن) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسلام .


أسوان.. تدريب الرائدات الريفيات وأعضاء قومي المرأة لتنفيذ حملة طرق الأبواب

واصل المسئولون بالوحدات المحلية بتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المستمرة للمراكز والمدن لواقع ملموس وذلك بإعادة الإنضباط والوجه الحضارى والجمالى للشارع الأسوانى وذلك من خلال تكثيف جهود سلسلة الحملات الهادفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير .


تنفيذ سلسلة حملات لرفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات والنظافة العامة بمدن أسوان.. صور

الذهب

ارتفاعات كبيرة في الأسعار.. نصيحة ذهبية من شعبة الذهب للمواطنين عند الشراء

المقدم عبد الرحيم الرفاعي

أثناء عمله.. كواليس وفاة المقدم عبد الرحيم الرفاعي بمباحث أكتوبر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

رسميا.. استمرار المعلمين المحالين للمعاش أثناء الدراسة بالخدمة حتى نهاية العام الدراسي

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

التقديم بدأ رسميًا.. كم عدد المواليد المسموح إضافتها على بطاقة التموين 2025؟

أرشيفية

أنصار الله تعلن مسئوليتها عن هجوم إيلات

البنك المركزى

تنبيه جديد من البنك المركزي المصري.. تفاصيل

الخطيب

ليس صحيا.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن سبب عدم سفر الخطيب مع الأهلي لأمريكا

يورتيتيش

ميدو: بيراميدز استحق الفوز على أهلي جدة.. ويورشيتش أفضل مدربي مصر آخر 15 عامًا

الزمالك

أشرف قاسم ينتقد يانيك فيريرا: مفيش مدرب يتكلم وحش عن لاعبه

الاهلي

سيف زاهر: الأهلي أنهى اتفاقه مع مدرب أجنبي

التشنجات أو التقلصات العضلية مشكلة شائعة.. أسبابها وكيف نتعامل معها؟

7 أسباب لظهور ألم في الثدي عند الضغط عليه

لفطار صحي.. طريقة عمل رول البيض بالخضار

فكرة عمل لانش بوكس صحي ولذيذ

الباراسيتامول

ماذا قالت وزارة الصحة عن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل؟

ارشيفية

لعب عيال.. كواليس معركة طلاب أمام مدرسة ببولاق الدكرور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

