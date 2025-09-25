أخبار أسوان .. جهود للمحليات للتطوير والتجميل وأنشطة ثقافية وتنظيم حملات طرق الأبواب

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق : 24/9/2025 أحداثا متنوعة .

فقد شدد المحافظ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى التربية والتعليم، خصوصا مديرى المدارس بعدم منع الطلاب والطالبات من دخول مدارسهم فى حالة تأخرهم للحفاظ على سلامة أبنائنا ، وعدم تعرضهم لأى حوادث أو قيامهم بأنشطة أخرى بعيداً عن الهدف الأساسى وهو التعليم .

ووجه المحافظ باستخدام الطرق التربوية المتعددة فى عقاب الطلاب المتأخرين عن مواعيد طابور الصباح ، مع إستدعاء أولياء الأمور إذا لزم ذلك فى حالة تكرار التأخير بعيداً عن منعهم من دخول مدارسهم .

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ونفذ قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "المخدرات الرقمية جنون وانتحار" ضمن نشاط نادي المرأة، ألقتها الدكتورة نجلاء إبراهيم أبو الوفا، أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة أسوان، أشارت إلى تعريف المخدرات الرقمية، هى مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى تعمل على تحضير الدماغ وخلق تأثيرات نفسية تستخدم من قبل المراهقين والشباب.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية، لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار (المرأة والسلام والأمن) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسلام .



واصل المسئولون بالوحدات المحلية بتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المستمرة للمراكز والمدن لواقع ملموس وذلك بإعادة الإنضباط والوجه الحضارى والجمالى للشارع الأسوانى وذلك من خلال تكثيف جهود سلسلة الحملات الهادفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير .



