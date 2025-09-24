أنشطة ثقافية متنوعة بأسوان ضمن مبادرة مصر تتحدث عن نفسها

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ونفذ قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "المخدرات الرقمية جنون وانتحار" ضمن نشاط نادي المرأة، ألقتها الدكتورة نجلاء إبراهيم أبو الوفا، أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة أسوان، أشارت إلى تعريف المخدرات الرقمية، هى مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى تعمل على تحضير الدماغ وخلق تأثيرات نفسية تستخدم من قبل المراهقين والشباب.

وأضافت، أن أعراضها الشعور بالدوار، الدوخة، تمثيل الأطراف، الانفصال عن الواقع، سرعة ضربات القلب، وأنواعها الأفيون، الكحول، الكوكايين، وأضرارها الانعزال عن العالم، تشتت الانتباه، القلق، الأرق، الصرع، وإن طرق العلاج مثل الأدوية، مضادات الاكتئاب، البرامج العلاجية، الدعم الاجتماعى.

وفى سياق متصل، أقام القصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع مشكلة فترة المراهقة" ضمن نشاط المكتبة العامة متحدثًا الدكتور أمجد وحيد، أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، عن تعريف المراهقة ومراحلها العمرية، مشاكل المراهقين وأسبابها وطريقة علاجها.

أنشطة ثقافية

وأشار إلى صفات المراهق مثل: التغيرات النفسية والجسدية، و كيفية التعامل مع المراهق، و التفاهم المتبادل بين المراهق والأسرة، و غرس القيم الدينية والأخلاقية، و توفير الدعم النفسي والتعبير عن الرأي، و توفير البيئة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، و تنمية مهارات المراهق، و المشاركة في الخدمات التطوعية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، نظمت مكتبه الشطب محاضرة "دور المراه في بناء الوطن" متحدثًا فيها الباحث مصطفي حسين عن دور المرأة في بناء الوطن حيث تلعب دوراً هاماً في بناء الوطن حيث تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز القيم والثقافة، ومن أدوارها فى الأسرة تربية الأبناء وتعزيز القيم الأخلاقية، و في التعليم تساهم في تعليم الأجيال الجديدة و تعزيز المعرفة والمهارات، و في العمل تساهم في العمل و الاقتصاد وتعزيز التنمية الاقتصادية، و في المجتمع تلعب دوراُ في تعزيز التضامن الاجتماعي والعمل التطوعي.

وأضاف، أهمية دور المرأة فى تعزيز التنمية فهى تساهم في تعزيز التنمية الشاملة للمجتمع، و تعزيز القيم الأخلاقية و الاجتماعية في المجتمع، و تعزيز المشاركة حيث تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه المرأة مثل التمييز ضد المراة في مختلف المجالات، العنف ضد المراة في مختلف اشكاله، و قلة مشاركة المرأة في القرارات السياسية والاقتصادية.

واختتم حديثه بأن دور المرأة في بناء الوطن لا يقل أهمية عن دور الرجل،و يجب على المجتمع العمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في جميع المجالات.