قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025
اعتداء وحشي على مدرس في القليوبية.. الوزارة تتدخل والنقابة العامة تشيد
49.7 % ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنشطة ثقافية متنوعة بأسوان ضمن مبادرة مصر تتحدث عن نفسها

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها"، التي أطلقتها وزارة الثقافة.

ونفذ قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "المخدرات الرقمية جنون وانتحار" ضمن نشاط نادي المرأة، ألقتها الدكتورة نجلاء إبراهيم أبو الوفا، أستاذ مساعد الصحة النفسية بجامعة أسوان، أشارت إلى تعريف المخدرات الرقمية، هى مجموعة من المقطوعات الموسيقية التى تعمل على تحضير الدماغ وخلق تأثيرات نفسية تستخدم من قبل المراهقين والشباب.

وأضافت، أن أعراضها الشعور بالدوار، الدوخة، تمثيل الأطراف، الانفصال عن الواقع، سرعة ضربات القلب، وأنواعها الأفيون، الكحول، الكوكايين، وأضرارها الانعزال عن العالم، تشتت الانتباه، القلق، الأرق، الصرع، وإن طرق العلاج مثل الأدوية، مضادات الاكتئاب، البرامج العلاجية، الدعم الاجتماعى.

وفى سياق متصل، أقام القصر محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع مشكلة فترة المراهقة" ضمن نشاط المكتبة العامة متحدثًا الدكتور أمجد وحيد، أستاذ الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، عن تعريف المراهقة ومراحلها العمرية، مشاكل المراهقين وأسبابها وطريقة علاجها.

أنشطة ثقافية 

وأشار إلى صفات المراهق مثل: التغيرات النفسية والجسدية، و كيفية التعامل مع المراهق، و التفاهم المتبادل بين المراهق والأسرة، و غرس القيم الدينية والأخلاقية، و توفير الدعم النفسي والتعبير عن الرأي، و توفير البيئة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام، و تنمية مهارات المراهق، و المشاركة في الخدمات التطوعية.

وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، نظمت مكتبه الشطب محاضرة "دور المراه في بناء الوطن" متحدثًا فيها الباحث مصطفي حسين عن دور المرأة في بناء الوطن حيث تلعب دوراً هاماً في بناء الوطن حيث تساهم في تنمية المجتمع وتعزيز القيم والثقافة، ومن أدوارها فى الأسرة تربية الأبناء وتعزيز القيم الأخلاقية، و في التعليم تساهم في تعليم الأجيال الجديدة و تعزيز المعرفة والمهارات، و في العمل تساهم في العمل و الاقتصاد وتعزيز التنمية الاقتصادية، و في المجتمع تلعب دوراُ في تعزيز التضامن الاجتماعي والعمل التطوعي.

وأضاف، أهمية دور المرأة فى تعزيز التنمية فهى تساهم في تعزيز التنمية الشاملة للمجتمع، و تعزيز القيم الأخلاقية و الاجتماعية في المجتمع، و تعزيز المشاركة حيث تساهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية، مشيراً إلى التحديات التي تواجه المرأة مثل التمييز ضد المراة في مختلف المجالات، العنف ضد المراة في مختلف اشكاله، و قلة مشاركة المرأة في القرارات السياسية والاقتصادية.

واختتم حديثه بأن دور المرأة في بناء الوطن لا يقل أهمية عن دور الرجل،و يجب على المجتمع العمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في جميع المجالات.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سراج

بعد حذفها .. عضو مجلس الأهلي يعتذر عن تهنئة بيراميدز ويؤكد: «النية كانت للاعبين فقط»

الدولار

رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الشعب الأمريكي يصدم ترامب: لا تستحق جائزة نوبل للسلام

فراخ وبيض

هبوط مفاجئ .. تراجع أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء.. بكام النهارده؟

دواجن وبيض

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025

صورة تعبيرية

آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فوائد الكركديه الصحية

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

ترشيحاتنا

مخطط إسرائيل في غزة

محلل سياسي: الرئيس السيسي هو العقبة الأكبر أمام مخطط إسرائيل في غزة

إجتماع محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: لا تهاون في مواجهة التعديات

محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل سليم

في إطار مبادرة "المليون طائر".. محافظ أسيوط يتفقد مزرعة التكتلات الاقتصادية بساحل سليم

بالصور

أودي الصينية تسجل 10,000 طلب مسبق في 30 دقيقة فقط

آودي
آودي
آودي

بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في مركز أبو حماد بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال
وزير الطيران يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للإيكاو واجتماع أفكاك بمونتريال

جمبسوت جذاب.. ليلى زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد