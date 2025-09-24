تنفيذ سلسلة حملات لرفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات والنظافة العامة بمدن أسوان.. صور

واصل المسئولون بالوحدات المحلية بتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المستمرة للمراكز والمدن لواقع ملموس وذلك بإعادة الإنضباط والوجه الحضارى والجمالى للشارع الأسوانى وذلك من خلال تكثيف جهود سلسلة الحملات الهادفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية .

وهو الذى توازى معه مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار ، وتوصيل خطوط وشبكات رى الأشجار بمشروع تطوير وتوسعة طريق السادات ضمن حملة التشجير .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة .

جهود المحليات

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنفيذ أعمال النظافة العامة وغسيل نفق كوم أمبو للمشاة ، مع تكثيف الأعمال بالشوارع والميادين داخل أحياء المدينة ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى قام بتنظيمه فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية وذلك لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار ( المرأة والسلام والأمن ) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسلام .