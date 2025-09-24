قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تنفيذ سلسلة حملات لرفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات والنظافة العامة بمدن أسوان.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

واصل المسئولون بالوحدات المحلية بتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المستمرة للمراكز والمدن لواقع ملموس وذلك بإعادة الإنضباط والوجه الحضارى والجمالى للشارع الأسوانى وذلك من خلال تكثيف جهود سلسلة الحملات الهادفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية .

وهو الذى توازى معه مواصلة إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن بتنفيذ النظافة داخل الحدائق والمتنزهات المتعددة للمسطحات الخضراء والمشايات ، بالإضافة إلى تهذيب ورى الأشجار ، وتوصيل خطوط وشبكات رى الأشجار بمشروع تطوير وتوسعة طريق السادات ضمن حملة التشجير .

فيما قامت وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بإشراف المهندس أحمد حلفاوى مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بتنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالحدائق المختلفة .

جهود المحليات

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بتنفيذ أعمال النظافة العامة وغسيل نفق كوم أمبو للمشاة ، مع تكثيف الأعمال بالشوارع والميادين داخل أحياء المدينة ، وتواكب مع ذلك قيام المسئولين بالوحدات المحلية بالمراكز والمدن بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات والنظافة العامة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى ، وخلق متنفس حيوى للمواطنين .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى قام بتنظيمه فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية وذلك لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار ( المرأة والسلام والأمن ) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسلام .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الإحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط

