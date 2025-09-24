قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتهم في محاولة اغتيال ترامب يحاول التخلص من حياته | تفاصيل
سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
من يتحمل تكاليف الزواج؟ .. أمين الفتوى يُحذّر من المُغالاة في النفقات
آخر تحديث .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
خبير دولي: مجــ.ــازر غزة «نازية حديثة» ونتنياهو يتحمل مسئوليتها
«الانسجام غائب والتوتر يسيطر».. إبراهيم سعيد يكشف أزمة الأهلي الحقيقية
مدرب حرس الحدود: حزين على طريقة خسارتنا أمام الأهلي وكان بإمكاننا الفوز |فيديو
حصيلة أولية .. مصرع 14 شخصًا في فيضان بحيرة بمقاطعة هواليان شرق تايوان
أمير هشام يكشف سر تراجع مستوى الكرة بالأندية السعودية
عبدالحميد حسن: الأهلي لا يُعاني من أزمات.. وتوقعت عدم فوز الزمالك على الجونة|فيديو
الإمارات تدق ناقوس الخطر: تجاهل غزة يفتح أبواب الإرهاب والفوضى
أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 24-9-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأربعاء 24-9-2025

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق محافظة أسوان اليوم الأربعاء الموافق 24 /9 /2025.

أسعار الخضراوات:

تتراوح أسعار الطماطم للكيلو ما بين 25 و30 جنيهًا للكيلو على حسب جودتها.

وكيلو البطاطا 15 جنيهًا.

والجزر يتراوح مابين 20 لـ35جنيهًا.

والبطاطس تراوحت 10 لـ15جنيهًا للكيلو.

والخيار يتراوح 35جنيهًا.

والملوخية سعرها 30 جنيهًا.

والبامية الزيرو بـ100جنيه. 

وتراوح سعر البصل ما بين 15 و20 جنيهًا للكيلو للنوعين الأبيض والأحمر.

والباذنجان بـ15 جنيهًا.

والباذنجان الأبيض الحشو بـ30 جنيهًا.

والفلفل الأخضر ما بين 20 لـ30 جنيهًا.

والفلفل الشطة بـ30 جنيهًا.

والفلفل الألوان 80 جنيهًا.

والكوسة الخضراء تراوحت مابين 30 لـ40 جنيهًا.

والثوم البلدى 100 جنيه.

والليمون 40 جنيهًا. 

أسعار الفاكهة:

تراوح سعر كيلو البلح البارحى من 80 جنيهًا.

والبلح النوع العادى الأحمر والأصفر تراوح سعره مابين 20 و25 جنيهًا.

وسعر كيلو الجوافة البناتي 50 جنيهًا.

والعنب يتراوح سعره من 50 لـ60 جنيهًا.

والتفاح البلدى والأصفر والأحمر تراوح من 60 لـ100جنيه للكيلو.

والكنتالوب السكري 40 جنيهًا للكيلو.

والموز البلدي تراوح مابين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

والمانجا تراوح سعرها مابين الـ50 لـ110جنيه على حسب النوع. 

يذكر أن محافظة أسوان تشهد توافدًا كبيرًا للأهالي على الأسواق الأسبوعية الشعبية، أبرزها:

سوق الأربعاء بمدينة إدفو.

سوق الخميس بمدينة أسوان ومركز كوم أمبو.

سوق الاثنين بمركز نصر النوبة.

وتتميز هذه الأسواق بأسعار مناسبة مقارنة بالمحال التجارية، ما يجعلها محط إقبال الأهالي على الخضروات والفواكه والطيور ومنتجات المأكولات المتنوعة.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد

مشغولات ذهبية

بعد تحقيقه قمة جديدة| انخفاض أسعار الذهب الان.. وهذه قيمة عيار 21

محمد صلاح

فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

رحمة احمد

تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

وزير التربية والتعليم

لطلاب أولى ثانوي | 3 قرارات جديدة بشأن البكالوريا والثانوية العامة الآن

رحمة احمد

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

الاسورة الفرعونية

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مشغولات ذهبية

استمرار الاتجاة الصاعد.. تحرك جديد في أسعار الذهب الآن بمصر

بالصور

سوزوكي «بجانبك».. العملاق الياباني يُحدّث شعاره بتصميم ثنائي الأبعاد

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

كيف تقرأ ضغط دمك بشكل صحيح؟.. نصائح مهمة لمُراقبة صحة القلب في المنزل

ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟
ماذا تعني أرقام ضغط الدم؟

عادات صباحية بسيطة تعزّز صحة الأمعاء.. هتحل كل مشاكل الهضم | تعرف عليها

أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء
أبرز العادات الصباحية للحفاظ على صحة الأمعاء

فوائد غير متوقعة لشرب الكركديه يوميًا .. اكتشفها

فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية
فوائد الكركديه الصحية

فيديو

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة

أمطار غزيرة ورياح شديدة تضرب شوارع جدة بالسعودية | شاهد

وفاة مفتي المملكة

رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد