أسوان.. تدريب الرائدات الريفيات وأعضاء قومي المرأة لتنفيذ حملة طرق الأبواب

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية، لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار (المرأة والسلام والأمن) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك فى إطار الإحتفال باليوم العالمى للسلام .

وأكد المحافظ، دعمه الكامل لكافة الجهود الهادفة إلى تعزيز دور المرأة وتمكينها فى المجتمع للمساهمة الفعالة فى تحقيق أهداف السلام والتنمية ، وخاصة فى ظل التعاون البناء بين المجلس القومى للمرأة والجهات الدولية والمحلية لتعزيز ثقافة التسامح والسلم المجتمعى ، بجانب مواجهة الشائعات وحفظ الإستقرار ، علاوة على المساهمة فى رفع وعى السيدات ومختلف فئات المجتمع بقضايا الأمن المجتمعى وغيرها من القضايا والموضوعات التوعوية التى تساهم فى إحداث أثر إيجابى ملموس لتحسين الثقافة المجتمعية بمختلف القرى والنجوع بجميع المراكز والمدن .

المرأة والسلام والأمن

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن البرنامج التدريبى استهدف تدريب 30 رائدة ريفية و 2 من القيادات الدينية حيث تم تعريفهن برسائل وأهداف الحملة التى تركز على حفظ السلام وزيادة وعى النساء بأهمية دورهن فى الحفاظ على السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر داخل المجتمع ، فضلاً عن تمكين المرأة لتكون شريك فاعل فى جهود السلام والتنمية المستدامة وتوعيتها بأهمية تجنب الشائعات بما ينعكس فى تحقيق السلم الإجتماعى بالشكل المطلوب .

فيما واصل المسئولين بالوحدات المحلية بتحويل توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية المستمرة للمراكز والمدن لواقع ملموس وذلك بإعادة الإنضباط والوجه الحضارى والجمالى للشارع الأسوانى وذلك من خلال تكثيف جهود سلسلة الحملات الهادفة لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة العامة ، والتطوير والتجميل والتشجير .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات متتالية لرفع الإشغالات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والداخلية ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بالمناطق والأحياء السكنية .