تصعيد جديد في غزة.. شهيد في البريج و12 آخرين في خان يونس
بعد نشر صدى البلد.. يوسف يتسلم عمله معيدا بجامعة سوهاج
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
10 فتيات و5 شباب أجانب ومصريين.. الأمن يداهم مركز صحي لممارسة الرذيلة بالتجمع
خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي : عامل رقم كارثي
بمناسبة العام الدراسي الجديد.. رجال الشرطة يصطحبون أبناء الشهداء إلى مدارسهم
محافظ قنا يوجه بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية
البيت بقى كوم تراب.. القصة الكاملة لانهيار عقار المنيا المتسبب في تهشم سيارة وحفار
اجتماع مع شركات الوساطة.. البورصة تستعد لإطلاق حملات ترويجية لتشجيع الاستثمار
الصحة : دعم مرضى سرطان الدم وتوفير كافة احتياجاتهم الطبية
فسخ عقده.. الهلال السعودي يشكو نجمه السابق في الفيفا
بعد ارتفاع أسعارها.. نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض ثمن الطماطم
محافظات

محافظ أسوان يطالب بعدم منع الطلاب من دخول مدارسهم حال تأخرهم صباحا

أنشطة تعليمية
أنشطة تعليمية
محمد عبد الفتاح

شدد المحافظ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مسئولى التربية والتعليم، خصوصا مديرى المدارس بعدم منع الطلاب والطالبات من دخول مدارسهم فى حالة تأخرهم للحفاظ على سلامة أبنائنا ، وعدم تعرضهم لأى حوادث أو قيامهم بأنشطة أخرى بعيداً عن الهدف الأساسى وهو التعليم .

ووجه المحافظ باستخدام الطرق التربوية المتعددة فى عقاب الطلاب المتأخرين عن مواعيد طابور الصباح ، مع إستدعاء أولياء الأمور إذا لزم ذلك فى حالة تكرار التأخير بعيداً عن منعهم من دخول مدارسهم .

من جانبه أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم إرسال تعليمات مشددة لمديرى المدارس بشأن عدم حرمان الطلاب والطالبات من اليوم الدراسى فى حالة تأخرهم عن مواعيد فتح المدرسة وطابور الصباح لضمان السلامة المطلوبة لهم.

جهود تعليمية

وأوضح أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم حل مشكلة 42 معلم للدراسات الإجتماعية " تعيين حديث " بعد عقد اجتماع مع عواقل ومجلس أمناء الأباء وأعضاء نقابة كوم أمبو ، وتم الإبقاء على المعلمين من خلال إلغاء ندبهم من إدارة كوم أمبو إلى إدارة إدفو وذلك لتحقيق الاستقرار المعيشى والمجتمعي لهم ، وتخفيف مشقة السفر وأعباء التنقل عليهم ، مع إعادة توزيعهم على مدارس الإدارة بما يخدم مصلحة العملية التعليمية بشكل عام .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية وذلك لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار ( المرأة والسلام والأمن ) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

