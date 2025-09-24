تعليم أسوان: حل مشكلة 42 معلما للدراسات الاجتماعية

أكد محمود بدوى وكيل وزارة التربية والتعليم بناء على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم حل مشكلة 42 معلما للدراسات الاجتماعية " تعيين حديث " بعد عقد اجتماع مع عواقل ومجلس أمناء الأباء وأعضاء نقابة كوم أمبو ، وتم الإبقاء على المعلمين من خلال إلغاء ندبهم من إدارة كوم أمبو إلى إدارة إدفو وذلك لتحقيق الاستقرار المعيشى والمجتمعي لهم ، وتخفيف مشقة السفر وأعباء التنقل عليهم ، مع إعادة توزيعهم على مدارس الإدارة بما يخدم مصلحة العملية التعليمية بشكل عام .

كما أشار محمود بدوى بأنه تنفيذاً لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فقد تم إرسال تعليمات مشددة لمديرى المدارس بشأن عدم حرمان الطلاب والطالبات من اليوم الدراسى فى حالة تأخرهم عن مواعيد فتح المدرسة وطابور الصباح لضمان السلامة المطلوبة لهم .

فى إطار توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتحقيق الإستقرار الكامل للعملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة ، فقد شدد المحافظ على مسئولى التربية والتعليم ، وخاصة مديرى المدارس بعدم منع الطلاب والطالبات من دخول مدارسهم فى حالة تأخرهم للحفاظ على سلامة أبنائنا ، وعدم تعرضهم لأى حوادث أو قيامهم بأنشطة أخرى بعيداً عن الهدف الأساسى وهو التعليم .

جهود تعليمية

ووجه المحافظ إلى إستخدام الطرق التربوية المتعددة فى عقاب الطلاب المتأخرين عن مواعيد طابور الصباح ، مع إستدعاء أولياء الأمور إذا لزم ذلك فى حالة تكرار التأخير بعيداً عن منعهم من دخول مدارسهم .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فعاليات التدريب الذى نظمه فرع المجلس القومى للمرأة للرائدات الريفيات والشابات المتطوعات والقيادات الدينية وذلك لضمان إنجاح فعاليات حملة طرق الأبواب تحت شعار ( المرأة والسلام والأمن ) والجارى تنفيذها بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة