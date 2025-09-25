قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جهود مكثفة لتركيب الفواصل الدائمة وتخطيط محور وكوبرى بديل خزان أسوان

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإنتهاء من أعمال تركيب الفواصل الدائمة بمحور وكوبرى بديل خزان أسوان لتصبح 5 فواصل فى كل إتجاه ، وتم إزالة الحواجز الخرسانية ، ويأتى ذلك فى ظل تميز المحور بوجود أكبر فتحة ملاحية فى مصر بطول 182 متر .

وأوضح المحافظ بأن ذلك ينعكس بشكل إيجابى على تيسير الحركة المرورية وإنتظامها لكافة المترددين على الكوبرى ، وتحقيق الآمان الكامل والإنسيابية المطلوبة. 

ومن جانبه أوضح المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى على أنه تم تركيب الفواصل الدائمة ، والتى ضمت 3 فواصل صغيرة و 2 فاصل كبير بكامل عرض الكوبرى طول كل منها ٣٦.٣ متر وعرض ٨٥ سم ، كما تم الإنتهاء من تخطيط المحور أيضاً .

وأشار إلى أنه تم تصنيع وإستيراد الفواصل الدائمة من نوعية " modular " ، وتم الإلتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية ، وهو الذى تكامل مع توعية العاميلن بدقة التنفيذ للفواصل الدائمة ، لكونها تتم فى أكبر باكيه ملاحية على مستوى الجمهورية تم تنفيذها بطريقة العربات المتحركة ، مع تدريبهم أيضاً على أسلوب الصيانة الدورية لهذا المحور الحيوى بشكل مستقبلى .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المكثفة التى يقوم بها جهاز التعمير للإنتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما / السماد بدءاً من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً بالجوزيرة وصولاً إلى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً بطول 8 كم ، وبتكلفة 155 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 87 %. 

ويأتى ذلك فى خطوات إيجابية وجادة لسرعة الإنتهاء من المشروعات الجارية بقطاعات العمل العام المختلفة فى ضوء ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من سلسلة للإنجازات المتتالية. 

ووجه إلى أن يتم بالتوازى نهو الأعمال الجارية لرفع الكفاءة والرصف لهذا الطريق الهام ، وما يتضمنه من مجموعة للطرق الداخلية بطول 3.5 كم ، وهو الذى تواكب معه توصيل أعمال الإنارة للأعمدة بالكامل على جانبى الطريق. 

