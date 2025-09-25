احتفالا بالمئوية.. هل تزيد منتخبات مونديال 2030؟

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، عن مقترح مثير بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا، بدلا من 48، وذلك في إطار الاحتفال بمرور مئة عام على انطلاق أول نسخة من البطولة عام 1930 في أوروجواي.

من يستضيف المونديال ؟

ومن المقرر أن تستضيف المغرب وإسبانيا والبرتغال النسخة المقبلة، على أن تحتضن الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي بعض المباريات بشكل استثنائي، تكريما للنسخة الأولى التي أقيمت في مونتيفيديو.

وبحسب التقرير، فإن اتحاد أوروجواي لكرة القدم تقدم بالمقترح خلال اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الولايات المتحدة، حيث شدد رئيسه على أن الخطوة ستكون "احتفالية فريدة" قبل أن تعود البطولة إلى نظامها المعتاد في النسخة التالية.

وأكدت الصحيفة أن جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، وعد بدراسة المقترح إلى جانب بقية الأفكار المطروحة حول شكل البطولة.

الجدير بالذكر أن كأس العالم 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، سيكون أول نسخة تشهد مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

بطولة الأندية 2025 بنظام جديد

وفي سياق آخر، استضافت الولايات المتحدة الأمريكية العام 2025 نسخة موسعة من كأس العالم للأندية، بمشاركة 32 فريقا ولأول مرة بنظام يحاكي كأس العالم للمنتخبات من حيث الحجم والتنوع.

واقيمت البطولة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 14 يوليو 2025 على ملاعب متعددة في عدة ولايات أمريكية، لتكون بمثابة تجربة تنظيمية كبرى قبل مونديال 2026.