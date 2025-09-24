محمد علي: بطولة مصر الدولية للكروكيه بروڤة قوية قبل كأس العالم 2026

تحدث محمد علي نائب رئيس الاتحاد المصري للكروكيه، عن تنظيم مصر لبطولة مصر الدولية للكروكيه، والتي ينظمها الاتحاد برئاسة الدكتور محمد رسلان، بمشاركة 10 دول.

وتقام البطولة خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري، بمشاركة 88 لاعبًا من 10 دول.

وقال محمد علي في تصريحاته، إن بطولة مصر الدولية تعد بروڤة مهمة قبل تنظيم بطولة كأس العالم 2026، والتي تعد أهم بطولة عالمية في سلسلة البطولات الدولية.

وأضاف محمد علي، أن جميع الوفود المشاركة أبدت سعادتها بتنظيم البطولة وعدم وجود أي عقبات تؤرق انتظام المنافسات، وكذلك الإقامة والتنقلات.

وتابع محمد علي، أن مصر لها باع كبير في البطولات الدولية، وتضم أكثر من لاعب مصنف دولي مما يزيد من أهمية البطولة التي تشهد مشاركة واسعة من دول قوية وكذلك لاعبين مصنفين.

ووجه محمد علي الشكر إلى وسائل الإعلام، التي تهتم بتغطية جميع الفعاليات الخاصة بالاتحاد، وكذلك بطولة مصر الدولية، والمجهود الكبير للمنظومة الإعلامية بالاتحاد بكل كوادرها المحترمة، مشددًا على أهمية دور الإعلام في التعريف ونشر اللعبة في مصر والوطن العربي أجمع.

يذكر أنه تم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى الدور الرئيسي بينما يخوض أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس مباريات تأهيلية مع لاعبين من المجموعات المجاورة، على أن يكتمل بذلك عقد الدور الرئيسي بداية من دور الـ32.

ويشارك في بطولة مصر الدولية 2025 كل من، أستراليا، جنوب إفريقيا، أمريكا، إسبانيا، فلسطين، كندا، إيرلندا، التشيك، إنجلترا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وتقام البطولة علي ملاعب الاتحاد المصري للكروكيه بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة بالإضافة إلى ملاعب أندية الجزيرة والصيد وهليوبوليس الشروق والزهور والزمالك.