الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ مطروح يبحث ميدانيا آخر الاستعدادات لمواجهة السيول

محافظ مطروح خلال الجولة
محافظ مطروح خلال الجولة
ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية  استمرار جهود واستعدادات المحافظة لبدء موسم الأمطار والسيول يرافقه اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير العام والمهندس مصطفى صابر طه  مدير عام الموارد المائية والري ونواب رئيس مدينة مرسي مطروح.

وتفقد محافظ مطروح، أعمال رفع الأتربة وإقامة سدود ترابية بمنطقة طريق الوادى بالكيلو ٤، لتحويل مسار السيل بعيدا عن المنازل، موجها بالإسراع في إنهاء الأعمال مع توفير المعدات واللوادر اللازمة، والتنسيق مع الموارد المائية لمراجعة الأودية وما تحتاج إليه من رفع أو ترميم للسدود واستخدام المعدات اللازمة.

كما وجه محافظ مطروح بمراجعة إنارة أعمدة والكابلات بطريق الإذاعة شارع الوادي، كما وجه محافظ مطروح بالاسراع في أعمال إعادة الشيئ لأصله بعد أعمال مد كابلات التحول الرقمي بشارع الإذاعة طريق الوادي.

كما شدد محافظ مطروح على تكثيف أعمال النظافة مع وضع حاويات لتجميع  القمامة، ووجه محافظ مطروح باستكمال بناء سور الإذاعة ونقل الرصيف بمحاذاة السور لتوسعة الطريق وعدم حجب الرؤية للسيارات.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأعمال الجارية في توصيل الغاز الطبيعى بمحطة الوقود بميدان البنك الاهلي لتموين السيارات والتيسير على المواطنين سائقي السيارات،موجهاً بالتنسيق وتذليل العقبات لسرعة التوصيل مع الإسراع في إعادة الشيئ لأصله لتيسير حركة السيارات والمواطنين. 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

