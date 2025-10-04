قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
دراسة: الذكاء الاصطناعي لم يحدث اضطراباً هائلاً في سوق العمل الأمريكي

ChatGPT
ChatGPT

في دراسة معمقة أصدرتها جامعة Yale الأمريكية يوم 4 أكتوبر الجاري، أُجري مسح على سوق العمل لمعرفة تأثير دخول نماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصة بعد انتشار ChatGPT ومنافسيه في الأعمال اليومية والمؤسسات. 

أظهرت النتائج أن سوق الوظائف الأمريكي لم يشهد تغيرات جذرية كبيرة في معدلات التوظيف أو موجات تسريح جماعية ترتبط مباشرة بتبني الذكاء الاصطناعي، خلافاً لما كان يتخوف منه كثيرون قبل سنوات.

تغييرات بطيئة وتكيف تدريجي في سوق العمل

أوضحت الدراسة أن القطاعات الأكثر تأثراً حتى الآن تتركز في خدمات اقتصادية مثل خدمة العملاء، الترجمة، وبعض المهام الكتابية التكرارية، بينما ما زالت القطاعات المهنية المتخصصة كالهندسة، الصحة، والتدريس أقل تأثراً أو حتى مستفيدة من دمج الذكاء الاصطناعي كأداة دعم لا بديل لطاقة الإنسان. 

ربط الباحثون بين وتيرة التأثير وبين عوامل ثقافية واقتصادية وديمغرافية تجعل التحول أبطأ من المتوقع، وتحتاج لسنوات أو عقود كي تعيد تشكيل بنية الوظائف بشكل أوسع.

فرص وتحديات مستقبلية للعمالة

أوصت الدراسة بضرورة تطوير سياسات تعليمية جديدة تركز على التدريب التقني وتحفيز الابتكار لدى القوى العاملة، وكذلك تشجيع المبادرات التي تجمع الإنسان والتقنية في حل المشكلات الكبرى بدلاً من تصوير الذكاء الاصطناعي كتهديد صريح للوظائف. 

وتبقى التوصية المركزية أن الاقتصاد الرقمي قادر على خلق فرص جديدة بالتزامن مع تغير أنماط العمل، مما يستدعي استراتيجية وطنية مرنة لاستيعاب التحولات بطريقة إيجابية ومستدامة.

الذكاء الاصطناعي Yale ChatGPT

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

بوستر حفل عمرو دياب

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة .. 23 الجاري

الناقد السينمائي د. مصطفى فهمى

"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد