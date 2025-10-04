ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام.



وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن إسرائيل فقدت دعما كبيرا في العالم وسوف يعيده مرة أخرى.

من جانب آخر؛ قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكدًا أن الأمم المتحدة شددت مرارًا على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم، موضحًا أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة أمر جوهري، وأن على جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

توافق واضح بين إسرائيل وحماس

وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج إلى توافق واضح بين إسرائيل وحركة حماس حتى يمكن تنفيذها بشكل فعّال وكامل، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تراقب الموقف وستعمل على التواصل المستمر مع الأطراف كافة لتشجيع تنفيذ البنود بطريقة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.