متحدث فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقًا لإعادة إعمار غزة

أكد الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضم 20 بندًا، أهمها وقف إطلاق النار، الذي يعني عمليًا إنهاء الإبادة الجماعية والتجويع وتدمير المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في غزة، موضحًا أن الخطة تُلغي فكرة التهجير الإجباري وضم الضفة الغربية، وهما من أخطر التهديدات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأشار نزال، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن الفلسطينيين يتطلعون إلى أفق جديد يفتح الباب أمام الغوث والمساعدة وإعادة الإعمار، لكن ذلك لن يتحقق دون وجود السلطة الفلسطينية في القطاع، لأن أي إعادة إعمار أو تدخل دولي لا يمكن أن ينجح دون جهة فلسطينية شرعية تمثل الشعب.

وحذر من أن غياب السلطة سيفتح الباب أمام محاولات فرض وصاية أو وجود أجنبي، وهو ما سيرفضه الشعب الفلسطيني الذي ناضل لعقود ضد الاحتلال، مشددًا على أن الفلسطينيين يريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم بعيدًا عن أي استعمار جديد.