الأمم المتحدة: سلامة المشاركين في «أسطول الصمود» أولوية

قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تتابع عن كثب تطورات أوضاع من كانوا على متن «أسطول الصمود»، مؤكدًا أن الأمم المتحدة شددت مرارًا على ضرورة حماية جميع المشاركين في الأسطول وضمان أمنهم وسلامتهم، موضحًا أن الالتزام بالقانون الدولي في هذه الحالة أمر جوهري، وأن على جميع الأطراف المعنية احترام القواعد الدولية ذات الصلة لضمان عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وأضاف حق، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحتاج إلى توافق واضح بين إسرائيل وحركة حماس حتى يمكن تنفيذها بشكل فعّال وكامل، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تراقب الموقف وستعمل على التواصل المستمر مع الأطراف كافة لتشجيع تنفيذ البنود بطريقة تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن المنظمة الأممية على استعداد للعب دور نشط في متابعة تطبيق الخطة، من خلال المشاورات المستمرة وتقديم الدعم الفني والإنساني اللازم لضمان أن تسير الخطوات القادمة وفقًا لمبادئ القانون الدولي ومصالح المدنيين في قطاع غزة.