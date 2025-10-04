قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
نائب وزير الصحة يتفقد عدداً من المنشآت الطبية بمحافظة دمياط
إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف
فرنسا: رد حماس على خطة ترامب لوقف إطلاق النار "خطوة مهمة" نحو إنهاء الحرب في غزة
المفوض العام للأونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد أضخم مشروع ترميم دولي ومؤتمر عالمي بالأقصر.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد

بوابات خزان أسوان
بوابات خزان أسوان
محمد عبد الفتاح

رصدت " صدى البلد " تدفقات المياه من خزان أسوان وذلك عقب الزيادة فى منسوب نهر النيل.

جاء ذلك خلال تنفيذ الإجراءات الدورية التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى من أجل تنظيم حركة تصريف المياه والحفاظ على التوازن المائى فى مجرى النيل.

خزان أسوان 

وأكدت المصادر بأن فتح بوابات الخزان جاء فى إطار خطة وزارة الرى، للتعامل مع معدلات الفيضان والزيادة فى المنسوب، بما يضمن مرور المياه بشكل آمن دون تأثير سلبى على المنشآت المائية أو القرى المطلة على ضفتى النيل، ويراعى فى هذه الإجراءات تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية، بجانب تأمين المجرى الملاحى أمام حركة العبارات والمراكب السياحية.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

البيطريين تكرم أبناءها أبطال نصر أكتوبر

بالأسماء.. البيطريين تكرم أبناءها أبطال نصر أكتوبر.. وترسل تحية للرئيس

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يتفقد عدداً من الفنادق الثابتة والعائمة والدهبيات بمحافظة الأقصر

ننشر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن حفظ الأمن ودور وزارة الداخلية بانتخابات مجلس النواب

ننشر قرار الوطنية بشأن حفظ الأمن ودور وزارة الداخلية بانتخابات النواب

بالصور

أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
السيارات المستعملة
السيارات المستعملة

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

فيديو

توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد