تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
اسماء محمد

تعد العدوى البكتيرية من أكثر أسباب تعفن الدم شيوعًا كما تُعدّ العدوى الفطرية والطفيلية والفيروسية من اهم الأسباب.

ماهو تعفن الدم

وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك يُمكن الإصابة بتعفن الدم عندما تُحفّز العدوى البكتيرية أو الفيروسية تفاعلًا متسلسلًا في جميع أنحاء الجسم، مُسببةً خللًا في وظائف الأعضاء.

يمكن أن تبدأ العدوى البكيرية  المؤدية إلى تعفن الدم في أجزاء مختلفة من الجسم  .

البكتيريا الاشريكية

أسباب تعفن الدم 

 وأنواع العدوى الشائعة التي قد تؤدي إلى تعفن الدم ما يلي:

الجهاز التنفسي
 تصيب العدوى البكتيرية الرئتين، مثل الالتهاب الرئوي .


الجهاز البولي
من المحتمل بشكل خاص الإصابة بالتهابات المسالك البولية إذا كان لديك قسطرة.

طرق الوقاية من التهاب المسالك البولية


الجهاز الهضمي
عدوى الزائدة الدودية ومشاكل الأمعاء وعدوى في تجويف البطن ( التهاب الصفاق ).
التهابات المرارة أو الكبد.
الجهاز العصبي المركزي
التهابات الدماغ أو النخاع الشوكي.
جلد
يمكن أن تدخل البكتيريا إلى بشرتك من خلال الجروح أو الالتهابات أو الفتحات التي تحدث باستخدام القسطرة والأنابيب الوريدية.


حالات مثل التهاب النسيج الخلوي والتهاب النسيج الضام في الجلد.


هل الإنتان معدى


الإنتان أو تعفن الدم بحد ذاته ليس مُعديًا، فلا يمكن أن ينقله إلى الآخرين ولكن يمكنك نشر العدوى التي قد تسببه.

