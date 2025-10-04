القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات

أحبطت القوات الأمنية الصومالية، اليوم /السبت/، هجوما إرهابيا شنّته عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية على مقر "جودكا جلعو"، أحد المرافق التابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأوضحت مصادر أمنية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن الإرهابيين استخدموا في هجومهم مركبةً مموّهة على أنها تابعة لجهاز المخابرات الوطني في محاولةٍ لاختراق التحصينات الأمنية للمقر.

وأشارت إلى أن القوات الأمنية تواصل حاليًا تنفيذ عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة لتعقّب فلول الإرهابيين وضمان تأمين المرفق بشكل كامل، مؤكدا استمرار العمليات الأمنية ضد العناصر الإرهابية بمختلف المناطق، في إطار الجهود الوطنية للقضاء على الإرهاب وتعزيز استقرار البلاد.