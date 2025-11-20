نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق: موقع الضبعة هو الأنسب لإنشاء المحطة

قال المهندس محمد منير مجاهد، النائب الأسبق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر رفضت منذ عقود عروضًا ومساومات أمريكية متعلقة ببناء محطة طاقة نووية، مؤكدًا أن التوجه المصري نحو إنشاء محطة نووية كان قرارًا وطنيًا مستقلًا.

الضبعة.. الاختيار الأمثل منذ الثمانينيات

وأوضح مجاهد، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج «مساء dmc»، أن موقع الضبعة هو الأنسب لإنشاء المحطة النووية، مشيرًا إلى أن اختيار الموقع يعود إلى عقد الثمانينيات بعد دراسات متعددة أثبتت ملاءمته.

عرقلة دولية ومحاولات مستمرة لإنشاء المحطة

وأشار إلى أن مصر سعت على مدار عقود لتنفيذ مشروع المحطة النووية، لكنها كانت تواجه دائمًا عرقلة دولية حالت دون المضي قدمًا في بعض المراحل.

تأخير بسيط بسبب إجراءات الأمان

وكشف مجاهد أن مشروع محطة الضبعة النووية شهد تأخرًا زمنيًا طفيفًا؛ نتيجة الحرص الشديد على ضمان أعلى مستويات الأمان، بما يشمل تأمين التربة والهواء والمحيط البيئي والسكان في المناطق القريبة من موقع المشروع.