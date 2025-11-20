إيقاف نجم الزمالك 8 مباريات .. عقوبات قاسية في دوري المظاليم

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الاطلاع علي تقارير الحكم ومراقبي مباراة ألو ايجبت والقناطر الخيرية يوم الثلاثاء 18-11-2025 بالدوري العام القسم الثاني (ب) موسم 2025-2026، ما يلي :

1- إيقاف الكابتن إبراهيم صلاح عبد الفتاح نجم الزمالك السابق والمدير الفني لناديكم ثمانية مباريات بالإضافة الي المباريات المتبقية له من العقوبة السابقة وغرامة مالية قيمتها 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) وذلك لنزوله أرض الملعب والاعتداء علي أحد المنتمين بالرغم من إيقافه مما أدي إلي إثارة المنتمين للنادي ونزولهم لأرض الملعب وتبادل الضرب.

2- نقل مباراتين ( لنادي ألو ايجبت خارج ملعبه مع موافاتنا بالملعب البديل معتمد وموافقة صاحب الملعب والجهات الأمنية عليه، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخه وذلك نظراً لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات.

3- توقيع غرامة مالية على نادي ألو ايجبت قيمتها 10000 جنيه ( عشرة آلاف جنيه) لتكرار التجاوزات والأحداث في المباريات ،علي أن تسدد الغرامات المالية خلال أسبوعين من تاريخه لخزينة الاتحاد .