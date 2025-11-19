لماذا اختارت مصر دولة روسيا لبناء أول محطة نووية؟.. تفاصيل

قال أمجد الوكيل، الرئيس السابق لهيئة المحطات النووية، إن اختيار روسيا لبناء أول محطة نووية في مصر كان قرارا استراتيجيا وسياسيا وتجاريا وفنيا.



واضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن روسيا دولة قادرة على أن تحافظ على مصالحها، وإنشاء مشروعات نووية يتطلب إمكانيات عظمى، متابعا: المجال النووي مجال حساس للغاية.



وأكد على أن مصر تتعاون مع كافة الجهات، فهي دولة شفافة وتمتاز بالإفصاح والشفافية، بالإضافة إلى أننا دولة عريقة في مجال الطاقة للنووية، حيث نحتفل هذا العام بمرور 70 عاما على بداية البرنامج الذري في مصر.



وشدد على أن روسيا دولة تمتلك تكنولوجيا من الجيل الثالث المتقدم، وبها أيضا وسائل أمان غير مسبوقة.



