الفريق عبد المنعم واصل.. كبد العدو خسائر فادحة في الثغرة وحقق معجزة عبور القناة
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
أخبار العالم

الأمم المتحدة: جوتيريش شكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة

أ ش أ

  أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدم الشكر لمصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة .
وقال حق - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم - إن الأمم المتحدة لديها 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد طبية والطعام خارج قطاع غزة، وعلى استعداد للدخول إلى القطاع عندما يكون هناك ضمان لمساعدين الإغاثة والمدنيين للدخول إلى هناك.
وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل على الأرض في غزة من أجل تسهيل المساعدات.
 

