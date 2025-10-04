الأمم المتحدة: جوتيريش شكر مصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة

أكد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدم الشكر لمصر وقطر لعملهما في الوساطة بشأن غزة .

وقال حق - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم - إن الأمم المتحدة لديها 19 ألف طن من المساعدات الإنسانية تحتوي على مواد طبية والطعام خارج قطاع غزة، وعلى استعداد للدخول إلى القطاع عندما يكون هناك ضمان لمساعدين الإغاثة والمدنيين للدخول إلى هناك.

وأضاف أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل على الأرض في غزة من أجل تسهيل المساعدات.

