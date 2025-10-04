أهالى العوينية يشكرون محافظ أسوان لاستجابته لرصف وإنارة مزلقان القرية

وجه أهالى قرية العوينية التابعة للوحدة المحلية بالحجز بحرى بمركز إدفو خالص شكرهم وتقديرهم إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستجابته لمطلبهم الذى عرضوه خلال تقديم المحافظ لواجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد تقادم أحمد الليثى ، وقد تمثل المطلب فى رصف الطريق الخاص بمزلقان القرية وإنارته بما يضمن تيسير الحركة المرورية ويخدم الأهالى بشكل مباشر.

ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين جانبى المزلقان الشرقى والغربى وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية .

ولفت بأن الأعمال شملت أيضاً الإنارة والتجميل حيث لاقت هذه الإستجابة من محافظ أسوان إشادة وإستحسان أهالى العوينية ، الذين إعتبروا أن رصف الطريق وإنارته يمثل نقلة نوعية لتسهيل الحركة المرورية ، وتنقلهم بين جانبى المزلقان بما يخلق معه واجهة حضارية وجمالية مشرفة بمدخل القرية .

هذا وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية الجارية داخل المحافظة.

جهود متنوعة

إستكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه ، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 93 % بواسطة جهاز تعمير جنوب الصعيد.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات المختصة.

حيث شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والإنارة والبلدورات ودهان الأرصفة بما يحول الطريق إلى واجهة جمالية وحضارية تخدم مناطق شرق المدينة ، مؤكداً على إنهاء المشروع بالكامل خلال شهرين ، ليضاف لسلسلة الإنجازات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف قطاعات العمل العام ، وليمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لمساهمته فى تسهيل حركة النقل للمركبات والأنشطة التجارية ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات لأهالى المناطق السكنية الواقعة على إمتداد الطريق ، وهو الذى يتطلب المتابعة الدقيقة لأعمال التنفيذ لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة.