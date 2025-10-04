قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موسكو تشيد بـ "ويتكوف" وتعلن استعدادها دعم خطة ترامب بـ شرط وحيد
الرئيس السيسي: تعزيز الطاقة النظيفة وجذب الاستثمارات أولوية للدولة
غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة بالدوري
مليونا شخص يتظاهرون في إيطاليا من أجل غزة.. واستعدادات بإسبانيا والبرتغال
حدث تاريخي.. تفاصيل افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بوادي الملوك بالأقصر
الرئيس السيسي يتابع مستجدات إنشاء محطات المحولات الكهربائية اللازمة لمناطق الاستصلاح الزراعي
مدبولي: تنظيم معرض تراثنا للعام السابع يؤكد اهتمام الرئيس بالحرف اليدوية
إسرائيل تجمد نشاط قوات الاحتلال في غزة وتراهن على موقف الوسطاء في القاهرة
عيار 21 يقترب من 6 آلاف جنيه.. مفأجاة في أسعار الذهب بعد خفض الفائدة
معركة المزرعة الصينية وطنطاوي.. كيف أذل المشير العدو في حرب أكتوبر
الوزراء: الرئيس السيسي وجه أن يتم الحفاظ على المنتجات اليدوية وتطويرها
أوصتني به قبل رحيلها| طليقة أحمد مكي تتحدث لـ "صدى البلد" عن علاقتها بوالدته.. وهذا سر الخلاف مع أخته "إيناس"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أهالى العوينية يشكرون محافظ أسوان لاستجابته لرصف وإنارة مزلقان القرية

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

وجه أهالى قرية العوينية التابعة للوحدة المحلية بالحجز بحرى بمركز إدفو خالص شكرهم وتقديرهم إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على إستجابته لمطلبهم الذى عرضوه خلال تقديم المحافظ لواجب العزاء لأسرة الفقيد الراحل السيد تقادم أحمد الليثى ، وقد تمثل المطلب فى رصف الطريق الخاص بمزلقان القرية وإنارته بما يضمن تيسير الحركة المرورية ويخدم الأهالى بشكل مباشر. 

ومن جانبه أوضح عاطف كامل رئيس مركز ومدينة إدفو بأنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان فقد تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال رصف الطريق الرابط بين جانبى المزلقان الشرقى والغربى وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للوحدة المحلية .

ولفت بأن الأعمال شملت أيضاً الإنارة والتجميل حيث لاقت هذه الإستجابة من محافظ أسوان إشادة وإستحسان أهالى العوينية ، الذين إعتبروا أن رصف الطريق وإنارته يمثل نقلة نوعية لتسهيل الحركة المرورية ، وتنقلهم بين جانبى المزلقان بما يخلق معه واجهة حضارية وجمالية مشرفة بمدخل القرية .

هذا وفى إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات القومية والخدمية الجارية داخل المحافظة.

جهود متنوعة 

إستكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته اليومية بتفقد مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد بطول 8 كم من كوبرى الشيخ عيسى شمالاً وحتى المدينة الصناعية الجديدة بالعلاقى جنوباً، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 155 مليون جنيه ، وبنسبة إنجاز وصلت إلى 93 % بواسطة جهاز تعمير جنوب الصعيد. 

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، فضلاً عن القيادات المختصة. 

حيث شدد الدكتور إسماعيل كمال على سرعة الإنتهاء من أعمال الرصف والإنارة والبلدورات ودهان الأرصفة بما يحول الطريق إلى واجهة جمالية وحضارية تخدم مناطق شرق المدينة ، مؤكداً على إنهاء المشروع بالكامل خلال شهرين ، ليضاف لسلسلة الإنجازات داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف قطاعات العمل العام ، وليمثل إضافة نوعية للبنية التحتية لمساهمته فى تسهيل حركة النقل للمركبات والأنشطة التجارية ، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات لأهالى المناطق السكنية الواقعة على إمتداد الطريق ، وهو الذى يتطلب المتابعة الدقيقة لأعمال التنفيذ لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

ترشيحاتنا

أيهما أفضل القيام بعمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟.. الإفتاء تجيب

أيهما أفضل عمرة التطوع أو الإنفاق على الفقراء؟.. الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف

أسامة الأزهري ينعى اللواء ماجد غالب رئيس هيئة الأوقاف الأسبق

جانب من البرنامج بإحدى المساجد

الأوقاف تطلق البرنامج التثقيفي للطفل في أكثر من 20 ألف مسجد

بالصور

كيف لا تصاب بالسرطان أبدا ؟.. السر في الميتوكوندريا

الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان
الميتوكوندريا ودورها في الوقاية من السرطان

احذر.. 3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك دون أن تنتبه

أعطال السيارات
أعطال السيارات
أعطال السيارات

تويوتا أمام القضاء بسبب تعطل سياراتها فجأة على الطرق

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فستان كاجوال .. ياسمين صبري تبهر متابعيها | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد