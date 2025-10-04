قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
"كشكول الجمسي".. محطات تاريخية مهمة لأحد أبرز 50 قائد عسكري في العالم
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي
انطلاق مؤتمر صحفي عالمي لافتتاح مقبرة أمنحتب الثالث بوادي الملوك في الأقصر| صور
القوات المسلحة درع الوطن.. رئيس الوزراء يُهنئ وزير الدفاع بـ نصر أكتوبر
الوعد الصادق.. كيف بشّر النبي بنصر أكتوبر؟ قصة رؤيا سبقت نصر 73
ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف
المياه غمرت أراضيهم ومنازلهم..مأساة أهالي قرية بالمنوفية بسبب الفيضان
مدبولي يُهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4 أكتوبر 2025
الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس

مجمع السويس
مجمع السويس
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصي ومجمع السويس الطبي، كخدمة جديدة ومستحدثة ضمن منظومة خدمات الهيئة، وبما يعكس حرصها على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة بمختلف المحافظات، بما يرسخ مبادئ العدالة والجودة والشمول.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة نجحت في إدخال عمليات زراعة القوقعة لأول مرة بمستشفى أسوان التخصصي بمحافظة أسوان ومجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، وذلك ضمن منظومة الخدمات الطبية المستحدثة بالهيئة، لافتًا إلى أن عمليات زراعة القوقعة تُجرى حاليًا في خمس محافظات من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن تكلفة العملية خارج المنظومة قد تصل إلى مليون جنيه، بينما تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع 482 جنيهًا فقط طوال فترة الإقامة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مستشفيات الهيئة أجرت من قبل 155 عملية زراعة قوقعة ناجحة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وأن انضمام أسوان والسويس لإجراء هذه العمليات يمثل امتدادًا لمسيرة التوسع في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو تعزيز توطين الخدمات الطبية المتقدمة في مختلف المحافظات، وفق أحدث التقنيات العالمية، مع تجهيز مراكز متكاملة للتأهيل السمعي والنطقي داخل منشآت الهيئة الصحية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تواصل المضي قدمًا في التوسع بالخدمات الطبية المتقدمة لتغطية جميع المحافظات، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل يقوم على الجودة والعدالة، ويعزز من مكانة مصر على الخريطة الصحية الإقليمية والدولية.

تنفيذ أولى عمليات زراعة القوقعة

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصي على يد فريق طبي يضم الدكتور أحمد حسن، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالخالق رضوان، استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، وبمشاركة الدكتورة غادة محمود مرسي، استشاري تخدير، والدكتور محمود صلاح، استشاري تخدير، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أبوالمجد أبوالوفا محمود، مدير مستشفى أسوان التخصصي، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، والدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد.

كما جرت العمليات بمجمع السويس الطبي على يد فريق الأنف والأذن، والذي يضم الدكتور أشرف لطفي، استشاري الأنف والأذن بالمجمع ورئيس القسم، والدكتور محمد أسامة، أخصائي الأنف والأذن، والدكتور محمد العدوي، نائب الأنف والأذن، والدكتور محمد مغازي، نائب الأنف والأذن، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء طبيب محمد أبوالنجا، مدير مجمع السويس الطبي، والدكتور أحمد عطية، القائم بأعمال نائب المدير للخدمات الطبية، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة.

زراعة القوقعة الرعاية الصحية أسوان السويس مستشفى أسوان التخصصي مجمع السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

رسميا.. أسعار البنزين اليوم

محمود الخطيب

لا تنتخبوه وكفايكم أنانية.. معلق رياضي يثير الجدل بشأن الخطيب

السيارة عقب الحادث

كانوا في زفة والعربية اتعجنت.. مصرع فتاة وإصابة أخرى بحادث بالجيزة

سيد عبدالحفيظ

أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

منتخب الشباب

منتخب مصر يهزم تشيلي ويتأهل لدور الـ16 بكأس العالم للشباب

سيف زاهر

سيف زاهر يكشف مفاجأة في قائمة الزمالك أمام غزل المحلة

ترشيحاتنا

الاحتلال

ترحيب باكستاني ماليزي بقبول حماس خطة ترامب لوقف إطلاق النار

غزة

القناة 12: إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة من الجنوب إلى شمال القطاع

دعوات لإلغاء المباراة بين إيطاليا وإسرائيل

تصفيات كأس العالم.. دعوات شعبية لإلغاء مباراة إيطاليا وإسرائيل

بالصور

علاج فطريات الفم بطرق طبيعية آمنة.. حلول منزلية فعالة

طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم
طرق طبيعية لعلاج فطريات الفم

ليست آمنة.. حقن التخسيس كابوس يهدد بحدوث شلل في المعدة

حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة
حقن التخسيس بين الحلم بجسم مثالي وكابوس شلل المعدة

لوك صيفي.. بوسي تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

أرخص سيارة تسلا موديل Y.. أبرز المميزات والعيوب

تسلا موديل Y
تسلا موديل Y
تسلا موديل Y

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وبطل معركة التحرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد