الرعاية الصحية: نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في أسوان والسويس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصي ومجمع السويس الطبي، كخدمة جديدة ومستحدثة ضمن منظومة خدمات الهيئة، وبما يعكس حرصها على التوسع في تقديم الخدمات الطبية المتقدمة بمختلف المحافظات، بما يرسخ مبادئ العدالة والجودة والشمول.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة نجحت في إدخال عمليات زراعة القوقعة لأول مرة بمستشفى أسوان التخصصي بمحافظة أسوان ومجمع السويس الطبي بمحافظة السويس، وذلك ضمن منظومة الخدمات الطبية المستحدثة بالهيئة، لافتًا إلى أن عمليات زراعة القوقعة تُجرى حاليًا في خمس محافظات من محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف أن تكلفة العملية خارج المنظومة قد تصل إلى مليون جنيه، بينما تحت مظلة التأمين الصحي الشامل لا يتجاوز ما يتحمله المنتفع 482 جنيهًا فقط طوال فترة الإقامة والرعاية الصحية المتكاملة.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن مستشفيات الهيئة أجرت من قبل 155 عملية زراعة قوقعة ناجحة في محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، وأن انضمام أسوان والسويس لإجراء هذه العمليات يمثل امتدادًا لمسيرة التوسع في تقديم الخدمة الطبية المتقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذا التوسع يأتي في إطار استراتيجية الهيئة نحو تعزيز توطين الخدمات الطبية المتقدمة في مختلف المحافظات، وفق أحدث التقنيات العالمية، مع تجهيز مراكز متكاملة للتأهيل السمعي والنطقي داخل منشآت الهيئة الصحية.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى أن الهيئة تواصل المضي قدمًا في التوسع بالخدمات الطبية المتقدمة لتغطية جميع المحافظات، تنفيذًا لرؤية الدولة في بناء نظام صحي شامل يقوم على الجودة والعدالة، ويعزز من مكانة مصر على الخريطة الصحية الإقليمية والدولية.

تنفيذ أولى عمليات زراعة القوقعة

وفي السياق ذاته، تم تنفيذ أولى عمليات زراعة القوقعة بمستشفى أسوان التخصصي على يد فريق طبي يضم الدكتور أحمد حسن، رئيس قسم الأنف والأذن بالمستشفى، والدكتور أحمد عبدالخالق رضوان، استشاري جراحات ومناظير الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة، وبمشاركة الدكتورة غادة محمود مرسي، استشاري تخدير، والدكتور محمود صلاح، استشاري تخدير، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أبوالمجد أبوالوفا محمود، مدير مستشفى أسوان التخصصي، والدكتور محمد عبدالهادي، مدير فرع الهيئة بأسوان، والدكتور محمد نشأت، رئيس إقليم الصعيد.

كما جرت العمليات بمجمع السويس الطبي على يد فريق الأنف والأذن، والذي يضم الدكتور أشرف لطفي، استشاري الأنف والأذن بالمجمع ورئيس القسم، والدكتور محمد أسامة، أخصائي الأنف والأذن، والدكتور محمد العدوي، نائب الأنف والأذن، والدكتور محمد مغازي، نائب الأنف والأذن، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء طبيب محمد أبوالنجا، مدير مجمع السويس الطبي، والدكتور أحمد عطية، القائم بأعمال نائب المدير للخدمات الطبية، والدكتور أحمد شفيق، مدير فرع الهيئة بالسويس، والدكتور أيمن رخا، رئيس إقليم القناة.