خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج

شهدت إحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة سوهاج، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب بين الطاقم الطبي والعاملين بالقطاع الصحي، عقب تعدي عدد من أهالي أحد المرضى على ممرضة أثناء أداء عملها داخل قسم الاستقبال والطوارئ، مما تسبب في إصابتها بحالة نفسية سيئة، وخلق حالة من الفوضى داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تعرضت إحدى الممرضات لاعتداء من ذوي مريض داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت عقب وصول مريض في حالة حرجة إلى قسم الاستقبال، حيث طالبت الممرضة من أهل المريض الانتظار لحين تجهيز غرفة العناية وتوفير الطبيب المختص، إلا أن بعضهم فقد السيطرة على أعصابه وبدأ في التعدي عليها لفظيًا وجسديًا، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي.

وأكد شهود عيان من الطاقم الطبي أن الممرضة كانت تؤدي واجبها بكل التزام، وأن الاعتداء جاء نتيجة انفعال مفاجئ من أسرة المريض، الذين جرى السيطرة عليهم بواسطة أمن المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.