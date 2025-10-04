قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
محافظات

خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة سوهاج، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب بين الطاقم الطبي والعاملين بالقطاع الصحي، عقب تعدي عدد من أهالي أحد المرضى على ممرضة أثناء أداء عملها داخل قسم الاستقبال والطوارئ، مما تسبب في إصابتها بحالة نفسية سيئة، وخلق حالة من الفوضى داخل المستشفى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تعرضت إحدى الممرضات لاعتداء من ذوي مريض داخل المستشفى، وبالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت عقب وصول مريض في حالة حرجة إلى قسم الاستقبال، حيث طالبت الممرضة من أهل المريض الانتظار لحين تجهيز غرفة العناية وتوفير الطبيب المختص، إلا أن بعضهم فقد السيطرة على أعصابه وبدأ في التعدي عليها لفظيًا وجسديًا، مما أدى إلى إصابتها بكدمات وسحجات بالجسم، وفقًا للتقرير الطبي المبدئي.

وأكد شهود عيان من الطاقم الطبي أن الممرضة كانت تؤدي واجبها بكل التزام، وأن الاعتداء جاء نتيجة انفعال مفاجئ من أسرة المريض، الذين جرى السيطرة عليهم بواسطة أمن المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج ممرضة مستشفى

