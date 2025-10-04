المفوض العام للأونروا يجدد دعوته لرفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إلى رفع الحظر الإسرائيلي على أنشطة الوكالة في ظل زخم التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال لازاريني - في منشور على صفحته بمنصة (إكس)، اليوم /السبت/، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن هناك زخما نادرا ومُرحبا به للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتمهيد الطريق لحل طويل الأمد لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في القطاع الفلسطيني المحاصر".

واعتبر هذه التطورات "بصيص أمل نادر" يتيح للأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، معالجة المجاعة ومعاناة أكثر من مليوني شخصٍ يعانون من احتياجاتٍ لا تُوصف، داعيا إلى رفع الحصار عن غزة ورفع حظر دخول موظفي الأونروا الدوليين، والسماح بإدخال الإمدادات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في هذه اللحظة الحرجة.

