آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم السبت 4-10-2025

شهد سعر أشهر عيار ذهب؛ ارتفاعا طفيفا مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 4-10-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

حجم زيادة أشهر جرام ذهب

وسجل معدل زيادة سعر جرام الذهب لأشهر عيار ذهبي وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا؛ مسجلًا نحو 5 جنيهات في المتوسط.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشار نحو 5205 جنيه للبيع و 5225 جنه للشراء

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت؛ زيادة جديدة علي مدار يومين اثنين بقيمة تبلغ 50 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

تحرك سعر الذهب اليوم

ووصل متوسط سعر الذهب علي مدار الأسابيع الماضية تبلغ 300 جنيه في المتوسط بعد تذبذب تعرض له الخميس الماضي بقيمة تبلغ 45 جنيه مدفوعا بتخفيض سعر الفائدة نسبتها 100 نقطة أساس.

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيها للبيع و 5971 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيها للبيع و 5225 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيها للبيع و 4478 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3470 جنيها للبيع و 3483 جنيها للشراء

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولار للبيع و 3887 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 61.8 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 3.4%، مدعومةً باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا

سجّل الذهب خلال سبتمبر أداءً استثنائيًا، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% (ما يعادل 490 جنيهًا) وعالميًا بنسبة 12% (بما يعادل 411 دولارًا للأوقية)، ليُنهي الشهر عند مستويات قياسية هي الأعلى منذ 16 عامًا.

ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية، إلى جانب رهانات قوية على خفض الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة.

البيئة الداعمة واستمرار المخاطر

ارتفع الذهب عالميًا مدعومًا بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق ودفع المتعاملين لترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الوصول إلى البيانات الاقتصادية أمر ضروري لتحديد السياسة النقدية، معربًا عن تفاؤله بقدرة البنك المركزي على جمع البيانات قريبًا، لكنه شدّد على ضرورة تبنّي سياسة استشرافية في ظل الظروف الحالية.