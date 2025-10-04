قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
القوات الأمنية الصومالية تُحبط هجوما إرهابيا استهدف مقرا تابعا لجهاز المخابرات
اقتصاد

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم السبت 4-10-2025

سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أشهر عيار ذهب؛ ارتفاعا طفيفا مع ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 4-10-2025 علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

حجم زيادة أشهر جرام ذهب 

وسجل معدل زيادة سعر جرام الذهب لأشهر عيار ذهبي وهو من عيار 21 الأكثر انتشارا؛ مسجلًا نحو 5 جنيهات في المتوسط.

أسعار الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر انتشار نحو  5205 جنيه للبيع و 5225 جنه للشراء

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت؛ زيادة جديدة علي مدار يومين اثنين بقيمة تبلغ 50 جنيه في المتوسط علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

تحرك سعر الذهب اليوم

ووصل متوسط سعر الذهب علي مدار الأسابيع الماضية تبلغ 300 جنيه في المتوسط بعد تذبذب تعرض له الخميس الماضي بقيمة تبلغ 45 جنيه مدفوعا بتخفيض سعر الفائدة نسبتها 100 نقطة أساس.

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5948 جنيها للبيع و 5971 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5205 جنيها للبيع و 5225 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

سجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4461 جنيها للبيع و 4478 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 3470 جنيها للبيع و 3483 جنيها للشراء

أسعار الذهب

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3886 دولار للبيع و 3887 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 41.64 ألف جنيه للبيع و 61.8 ألف جنيه للشراء

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

سعر الذهب في البورصة العالمية

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 3.4%، مدعومةً باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد رهانات الأسواق على خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

أفضل أداء شهري منذ 16 عامًا

سجّل الذهب خلال سبتمبر أداءً استثنائيًا، إذ ارتفع محليًا بنسبة 11% (ما يعادل 490 جنيهًا) وعالميًا بنسبة 12% (بما يعادل 411 دولارًا للأوقية)، ليُنهي الشهر عند مستويات قياسية هي الأعلى منذ 16 عامًا.

ويُعزى هذا الأداء إلى تصاعد الطلب على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات سياسية واقتصادية عالمية، إلى جانب رهانات قوية على خفض الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة.

البيئة الداعمة واستمرار المخاطر

ارتفع الذهب عالميًا مدعومًا بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة، مع استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، ما زاد من حالة الغموض في الأسواق ودفع المتعاملين لترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

أكد ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، أن الوصول إلى البيانات الاقتصادية أمر ضروري لتحديد السياسة النقدية، معربًا عن تفاؤله بقدرة البنك المركزي على جمع البيانات قريبًا، لكنه شدّد على ضرورة تبنّي سياسة استشرافية في ظل الظروف الحالية.

سعر الذهب اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18ا ليوم سعر عيار 14 اليوم سعر الجنيه الذهب

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

محكمة

المشدد 6 سنوات لقائد قطار طوخ بعد ضبطه وإلزامه برد مبلغ 9.5 مليون جنيه

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترامب

ترامب: قلت لنتنياهو لا بديل عن الموافقة على اتفاق السلام

الاتحاد الأوروبي

بوليتكو: يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة جديدة مع اقتراب فوز بابييش اليميني الشعبوي بالانتخابات التشيكية

أوبك

دول أوبك تبحث عن توافق صعب حول حجم الزيادة المقبلة في إنتاج النفط

‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها

إطارات السيارة
أقل من 100 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة داخل السوق المصري ‏

السيارات المستعملة
بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
توقعات ليلى عبد اللطيف

إبعدي عنها يا وليه.. رسالة عنيفة من شقيق ياسمين عبد العزيز لخبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

