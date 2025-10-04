قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثورة صناعية أم فقاعة متضخمة؟.. جيف بيزوس يكشف حقيقة مستقبل الذكاء الاصطناعي

شيماء عبد المنعم

وصف جيف بيزوس، مؤسس أمازون، الذكاء الاصطناعي حاليًا بأنه في “فقاعة صناعية”، لكنه أكد أن هذه التقنية حقيقية وستجلب فوائد كبيرة للمجتمع، جاء ذلك في تصريحاته يوم الجمعة خلال مشاركته في “أسبوع التكنولوجيا الإيطالي” في مدينة تورين بإيطاليا.

الفقاعة الصناعية تشير عادة إلى فترة يتم خلالها المبالغة في تقييم أسعار الأسهم أو قيمة الشركات بشكل بعيد عن الأسس الاقتصادية الحقيقية للأعمال، إحدى أبرز الفقاعات التي انفجرت كانت “فقاعة الدوت كوم” عام 2000، حيث انهارت قيمة شركات الإنترنت بشكل كبير.

بيزوس يوضح الذكاء الاصطناعي ليس خيالا

 

خلال حديثه على المسرح، سأل جون إلكان، الرئيس التنفيذي لشركة “إكزور”، بيزوس عما إذا كانت هناك دلائل على أن صناعة الذكاء الاصطناعي الحالية تشهد فقاعة، ليجيب بيزوس قائلا: “نعم، هذه فقاعة صناعية من نوع ما”.

وأوضح بيزوس بعض الخصائص الأساسية للفقاعات، مشيرا إلى أنه عندما تحدث الفقاعات، تكون أسعار الأسهم “منفصلة عن الأسس الاقتصادية” للأعمال. 

وأضاف: “الشيء الثاني الذي يحدث هو أن الناس يشعرون بحماسة شديدة، كما هو الحال اليوم مع الذكاء الاصطناعي”.

وأشار بيزوس إلى أنه في الفقاعات، يتم تمويل كل فكرة أو تجربة، سواء كانت جيدة أو سيئة، وقال: “ويصعب على المستثمرين في وسط هذه الحماسة التمييز بين الأفكار الجيدة والسيئة، وهذا ما يحدث اليوم أيضا”.

لكن الذكاء الاصطناعي حقيقي

أضاف بيزوس: “لكن هذا لا يعني أن كل ما يحدث ليس حقيقيا، الذكاء الاصطناعي حقيقي، وسيتغير كل قطاع صناعي”، كما أشار إلى مثال لشركة مكونة من ستة أشخاص تلقت تمويلا بمليارات الدولارات، وهو ما وصفه بـ “السلوك غير المعتاد”، لكنه أكد أن هذا النوع من الأنشطة يحدث بالفعل في الوقت الحالي.

فقاعات صناعية قد تكون مفيدة

رغم ذلك، أكد بيزوس أن الفقاعات الصناعية يمكن أن تكون إيجابية في النهاية، واستشهد بفقاعة شركات التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية في التسعينيات، والتي أدت إلى تطوير بعض الأدوية المنقذة للحياة رغم أن العديد من الشركات قد فشلت في النهاية.

وقال: “الفقاعات الصناعية ليست سيئة بنفس القدر، بل قد تكون مفيدة، لأنه عندما تهدأ الأمور وتكتشف من هم الفائزون، فإن المجتمعات تستفيد من تلك الاختراعات”.

وأضاف: “سيحدث هذا هنا أيضا. الذكاء الاصطناعي حقيقي، وفوائده للمجتمع ستكون ضخمة”.

تحذيرات من فقاعة الذكاء الاصطناعي تزداد

بيزوس ليس الوحيد الذي يوجه تحذيرات بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، ففي أغسطس الماضي، صرح سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أن سوق الذكاء الاصطناعي في فقاعة، كما أن العديد من المستثمرين قد أبدوا قلقهم من هذه الظاهرة.

وفي تصريح له يوم الجمعة، أعرب ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة جولدمان ساكس، عن قلقه بشأن مستويات سوق الأسهم وسط الضجة حول الذكاء الاصطناعي. 

وقال في “أسبوع التكنولوجيا الإيطالي”: “عندما يكون المستثمرون متحمسين، فإنهم يميلون إلى التفكير في الأشياء الجيدة التي قد تحدث، ويتجاهلون الأمور التي ينبغي أن يكونوا متشككين بشأنها، سيكون هناك تصحيح في وقت ما، وسيتراجع السوق”. 

وأضاف: “مدى ذلك سيعتمد على مدة استمرار هذه الزيادة”.

وفي نفس السياق، قال كريم موسالم، رئيس الاستثمار في الأسهم في شركة "سيلوود لإدارة الأصول"، الأسبوع الماضي: “تبدأ تجارة الذكاء الاصطناعي في التشابه مع واحدة من أكبر الهوسات المضاربية في تاريخ الأسواق”.

