عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على فتاة بالضرب بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 الجارى تبلغ لقسم شرطة الشرابية بالقاهرة من (عامل، ونجلته – مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من قيام أحد الأشخاص بمعاكسة الثانية حال سيرها بأحد الطرق بدائرة القسم ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب أمام المارة دون إصاباتها.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.