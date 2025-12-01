ابن الشرقية.. «ويكا» يحصد الرابع عالميًا ببطولة العالم لكمال الأجسام 2025

حصل البطل المصري أحمد حمدي عبد النبي الشهير بـ«ويكا» ابن مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية علي المركز الرابع في بطولة العالم لكمال الأجسام 2025 التي أقيمت بمدينة الخبر السعودية، ضمن فعاليات موسم الخبر، والمركز السابع عالميًا في البطولة في فئتين مختلفتين.

وشهدت المدينة السعودية تألق البطل المصري في البطولة بمشاركة أكثر من 16 ألف لاعب يمثلون عشرات الدول من مختلف قارات العالم.

وتمكن «ويكا» لاعب منتخب مصر واتحاد الشرطة الرياضي، من حصد إنجاز عالمي جديد بإحرازه المركز الرابع والمركز السابع عالميًا في فئتين مختلفتين،وذلك بعد منافسة قوية بين المدارس التدريبية المشاركة من دول مثل: كوريا، وإيران، والسعودية، والإمارات".

اكد البطل المصري أحمد حمدي «ويكا»، أن هذا الإنجاز لم يكن سهلًا، حيث واجه عددًا من التحديات أبرزها التوفيق بين مسؤولياته الأسرية كأب لثلاثة أطفال، وبين عمله المهني في البنك التجاري الدولي، فضلًا عن مواصلة تدريباته اليومية بإصرار كبير.