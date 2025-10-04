نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى

قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاءت في أحد أبعادها كوسيلة لتأجيل الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، بعد أن بات هذا المسار يتسارع خلال الفترة الماضية.

وأضاف نزال، خلال مداخلته مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المفارقة تكمن في أن عددًا من الدول التي سبق أن اعترفت بدولة فلسطين أبدت تأييدها للخطة ومن بينها فرنسا والسعودية وتركيا وماليزيا وإندونيسيا وباكستان، إضافة إلى دول عربية وإسلامية أخرى شاركت في مشاورات مع الإدارة الأمريكية.

أوضح أن الولايات المتحدة تملك القدرة على إلزام الأطراف المختلفة بالالتزام ببنود الخطة، لكنها لم تكن متأكدة من مدى قبول إسرائيل لها خاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفضل استمرار الحرب، مشيرًا إلى أن تقارير إعلامية تحدثت عن أن إدارة ترامب فرضت على نتنياهو قبول الخطة، وأن ترامب وافق على موقف حركة حماس منها قبل أن يستشير الحكومة الإسرائيلية.

ولفت نزال إلى أن هذا الأمر أعطى انطباعًا بأن إسرائيل لم تكن صاحبة المبادرة في هذه الخطة، بل أُجبرت عليها من قبل واشنطن التي تسعى لإدارة مرحلة ما بعد الحرب عبر لجنة دولية تشرف على شؤون قطاع غزة.