كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري

نجح أحمد نبيل كوكا في تسجيل الهدف الأول للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مرمى فريق كهرباء الإسماعيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسجل كوكا الهدف في الدقيقة 17 من انطلاق المباراة بعد تمريرة عرضية من محمد هاني ليضعها بباطن قدمه في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

تشكيل الأهلي

أعلن عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة كهرباء الإسماعيلية التي تجمع الفريقين في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وحسين الشحات وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد عبد القادر ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وحمزة عبد الكريم.