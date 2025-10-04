بالأسماء.. البيطريين تكرم أبناءها أبطال نصر أكتوبر.. وترسل تحية للرئيس

وجه الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، التحية لقيادة وشعب مصر بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، مؤكدا أن هذا النصر العظيم يمثل نقطة فارقة في التاريخ المصري وشاهدة على عظمة الإرادة المصرية.

وفي رسالة تهنئة وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى القوات المسلحة الباسلة وشعب مصر العظيم، خلال احتفالية نقابة الأطباء البيطريين لتكريم أبطال حرب أكتوبر من الأطباء البيطريين، قال الدكتور حسن: "نقف اليوم في هذا الصرح الوطني العظيم، في مناسبة تتجاوز حدود الاحتفال، لنتعدّى إلى تجديد العهد وتعميق الانتماء بمرور 52 عاما على نصر أكتوبر المجيد".

وأشار النقيب العام إلى أن الأطباء البيطريين كان لهم دور لا يقل أهمية عن باقي أدوار البطولة خلال حرب أكتوبر، موضحا: "في قلب هذه الملحمة الوطنية الكبرى، كان لأبناء مهنة الطب البيطري دور لا يقل أهمية، فلم يتوان الأطباء البيطريون عن أداء واجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص".

وأضاف: "كانوا في خط الدفاع الأول عن الثروة الحيوانية، شريان الحياة للقطاع الزراعي، وضمان الأمن الغذائي لشعب كان يستعد لأعظم معارك العصر الحديث، كانوا في الجبهة وفي العمق، يضمنون سلامة اللحوم والألبان، ويقدمون الخبرة العلمية العالمية في مجالات لم تكن لتخطر ببال إلا لمن أدرك عمق المسؤولية الوطنية".

وأكد الدكتور مجدي حسن أن حرب أكتوبر كانت فترة حقيقية في تاريخ مصر الحديث، لم تكن نهايتها مجرد استرداد الأرض، بل كانت بداية انطلاقة جديدة نحو بناء دولة قوية حديثة.

وقال: "اليوم، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مصر نهضة غير مسبوقة، تمضي بخطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي تستمد قوتها من تاريخها العريق، وتستشرف مستقبلها برؤية طموحة وخطط تنموية شاملة تستهدف كل قطاعات الدولة وكل فرد من أبنائها".

وأضاف أن الأطباء البيطريين، بكل علمهم وجهدهم، هم شركاء أساسيون في بناء هذه الجمهورية الجديدة. ففي كل مشروع قومي ضخم، من استصلاح الأراضي الزراعية إلى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى منظومة التأمين الصحي، يتجلى دور الطبيب البيطري الشامل".

وشدد النقيب العام على أن الأطباء البيطريين يعملون على حماية البيئة من التلوث والأمراض، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وضمان سلامة الغذاء كعنصر فاعل وحيوي، مؤكدًا أن كل ذلك يصب في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الجمهورية الجديدة.

ودعا الدكتور مجدي حسن، الله أن يحفظ مصر الأبرار، وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء، مؤكدًا أنه سيتم عمل حصر لجميع أبطالنا من الأطباء البيطريين للاحتفال بهم العام القادم وإصدار كتيب عنهم، قائلا: "عاشت مصر، حرة أبية، قوية مزدهرة، في طريقها جمهوريتها الجديدة.

وفى نهاية الحفل، كرم الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين، عددا من الأطباء البيطريين الذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر 1973، وضمت قائمة المكرمين، كل من:

فتح الله على الشابورى

حافظ زينهم حافظ

عزت خليل إسحق خليل العسال

اسم عواد السيد رزق

صفوت احمد صابر

طه عبد الحميد طه عبد الهادى

أحمد جعفر فوزى على حجازى

نشأت اسماعيل محمد سيد صالح

عبد الفتاح عبد الفتاح هدى

اسم/ على السيد السيد الشناوى

عبد الفضيل محمد عبد الفضيل

على حسن محمد يحيى

محمود عبد المعبود عبد ربه ورد

محمد حسنين عبد الرحمن مواره

عبد الله السيد مرسى المأمونى

اسم مصطفى عبد العزيز - نقيب الأطباء البيطريين الأسبق

اللواء عميد/ سمير محمد إبراهيم

اللواء ابراهيم ذكى

اللواء سامى الأطرش

طبيب ضابط/ أحمد محمود بدوى

طبيب ضابط/ مصطفى فايز

حسين محمد محمد خلف الله

سيد محمد عبد العاطى

أحمد طاهر إبراهيم

اسم/ فهيم البهى السيد وحيش

أسم/ يوسف أبو المجد عبد اللطيف

اسم/ محمد صلاح الدين عبدالله القناوى

أسم/ عبد السميع عبد العزيز على

سمير على موسى

سيزوستريس جرجس عوض

عاطف كامل

وقد تضمنت الاحتفالية فقرات غنائية وطنية، بمشاركة الشاعر هشام الجخ.