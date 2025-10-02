شراكات بخصوص الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.. يلا العالمية تعلن إيراداتها

أعلنت مجموعة «يلا» العالمية، التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها، ومتخصصة فى التحول الرقمى والتكنى والشمول المالى عن تحقيق إيرادات سنوية قياسية بلغت 339.7 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تجاوزت 100% مقارنة بعام 2020، مع استقرار هامش صافي الربح عند 40%.

كما ارتفع عدد المستخدمين النشطين شهريًا من 14.3 مليونًا إلى 42.4 مليونًا خلال خمس سنوات.

تأتي هذه الإنجازات في إطار استراتيجية المجموعة التي تركز على التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

أبرمت «يلا» شراكات بارزة، منها التعاون مع «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لتقديم برامج تدريبية، وشراكتها مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لإطلاق مبادرات مشتركة.

وسّعت المجموعة نطاق خدماتها عبر تطوير منصات وألعاب مثل «يلا»، «يلا لودو»، و«101 أوكي يلا»، بالإضافة إلى تعزيز حضورها في ألعاب الميدكور والهاردكور من خلال شركتها التابعة Yalla Game Limited. كما تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدمين وتعزيز التفاعل عبر منصاتها.

تؤكد «يلا» التزامها بمواكبة التحول الرقمي الإقليمي، مع التركيز على الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي وتحقيق نمو مستدام في قطاع الترفيه الرقمي بالمنطقة.