سياسي فلسطيني لـ صدى البلد: موافقة حماس تفتح الطريق لإنهاء نكبة غزة
مدبولي يشهد فيلماً عن صناعة الدواء.. واستعراض لرؤية "القابضة للأدوية"
فرصة تاريخية أم اختبار صعب؟ .. ردود فعل دولية متفائلة على مبادرة ترامب للسلام .. ترقب حذر لموقف إسرائيل بعد رد حماس
الإسكان: ترحيل المبالغ المتبقية من المرحلة العاشرة التكميلية لـ بيت الوطن
القاهرة الإخبارية: نتنياهو يوافق على المرحلة الأولى من خطة ترامب للإفراج عن المحتجزين
"الهيئة الوطنية" تحدد 10 و11 نوفمبر موعدًا للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
موعد مباراة الزمالك وغزل المحله في الدوري والقنوات الناقلة
رئيس الوزراء يتوجه لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مصانع الأدوية المطورة
تأكيدا لإنفراد صدى البلد.. انتخابات مجلس النواب على مرحلتين
متحدث "فتح" لـ"صدى البلد": نرحب بخطوة "حماس".. والشرعية الفلسطينية هي الممر لأي تسوية قادمة
بالمواعيد.. الوطنية للانتخابات تعلن جدول انتخابات مجلس النواب ومواعيد التصويت
بحوزتهما أسلحة بيضاء .. القبض على شقيقين يمارسان البلطجة ببولاق الدكرور
تكنولوجيا وسيارات

قريبا في One UI 8.5 .. تحديث سامسونج يجلب سحر الذكاء الاصطناعي لإشعارات جالاكسي

One UI 8.5
One UI 8.5
شيماء عبد المنعم

بدأ مستخدمو هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra بتلقي تحديث جديد من واجهة One UI 8.5 عبر الإنترنت، والذي كشف لأول مرة عن ميزة تلخيص الإشعارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي الميزة التي أثارت اهتماما واسعا في الأسابيع الماضية.


ورغم أن الميزة أصبحت الآن جزءا من النظام رسميا، إلا أنها غير قابلة للاستخدام حاليا، ما يشير إلى أن سامسونج قد تكون بصدد اختبارها أو تجهيزها للإطلاق الكامل في تحديثات لاحقة. 


تحديث One UI 8.5 يكشف عن ميزة تلخيص الإشعارات في Galaxy S25 Ultra
 

 عند سحب لوحة الإشعارات لأول مرة في One UI 8.5، ستلاحظ ظهور نافذة منبثقة تشرح الميزة للمستخدم.

في قائمة الإعدادات، هناك خيار لاختيار التطبيقات التي يجب استثناؤها من تلخيص الإشعارات، ولكن حاليا، يتم عرض جميع التطبيقات المثبتة بشكل افتراضي، ولا توجد أي خيارات لحذف التطبيقات من هذه القائمة.

مثل العديد من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي في One UI، ستعتمد ميزة تلخيص الإشعارات على نموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل من المحتمل أن يكون Gemini Nano المدمج في الجهاز، حيث يظهر في لقطة الشاشة أن المعلومات لن يتم إرسالها إلى خوادم جوجل. 

يتوقع أن تعمل هذه الميزة بشكل موثوق بمجرد طرح التحديث الرسمي لـ One UI 8.5 وأن تصبح الميزة قابلة للاستخدام بشكل كامل.

ماذا يمكن توقعه من التحديث القادم؟

اقتبست سامسونج هذه الميزة من بعض الهواتف الأخرى، حيث سيتمكن المستخدمون من تلخيص الرسائل الطويلة والمحادثات الجماعية، كما تقدم الميزة إعدادا خاصا لإدارة التطبيقات، بحيث يمكن تخصيص التطبيقات التي سيتم تضمينها في تلخيص الإشعارات.

وتستخدم سامسونج أداة جوجل المبنية لأنظمة Android 16 لتفعيل هذه الميزة، والتي تم اكتشافها في وقت سابق هذا العام من قبل باحثين متخصصين في أندرويد. 

يظهر في الشاشة المرفقة أن التلخيصات يتم التعامل معها بطريقة مشابهة لتطبيقات Pixel، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان يتم معالجة التلخيصات على الجهاز أو في السحابة، ومع ذلك، تدعي سامسونج أن الرسائل لن تصل إلى جوجل مطلقا.

بينما ستكون سامسونج واحدة من أوائل الشركات المصنعة للهواتف الذكية التي تضيف ميزة تلخيص الإشعارات على نظام أندرويد، فإن آبل قد سبقته إلى ذلك، فقد قدمت آبل هذه الميزة في تحديث iOS 18 العام الماضي، ولكن تم سحبها في بداية 2025 بعد أن تبين أنها كانت تلخص الأخبار بشكل غير دقيق.

أما في تحديث iOS 26، فقد أتاحت آبل للمستخدمين اختيار الإشعارات التي سيتم تلخيصها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع توفير قسم منفصل للإشعارات الإخبارية التي تحذر من تلخيصات قد تكون مضللة، ومن المتوقع أن تتعلم سامسونج وجوجل من أخطاء آبل وتتجنب هذه المشكلات عند إطلاق ميزة تلخيص الإشعارات في أجهزتها.

One UI 85 تحديث One UI 85 تلخيص الإشعارات الذكاء الاصطناعي Galaxy S25 Ultra

