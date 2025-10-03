قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الحفظ من الفيضانات.. كلمات ترفع البلاء وتجعلك في رعاية الله
مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية
شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري
فيضان النيل يغرق بيوت المنوفية والأهالي يتنقلون بالمراكب| شاهد
موعد امتحانات شهر أكتوبر 2025 في المدارس .. قرار عاجل
العميد عصام عطا الله: الدفاع الجوي نجح في تأمين عبور القوات للضفة الشرقية.. وأسقطنا العشرات من طائرات العدو
انفجار ضخم بمستودع بناء في تركيا.. شاهد
«سيارتك بالإنترنت».. مفاجأة تكشفها وزارة الاتصالات تغيّر مستقبل التنقل
من التشوهات لفقدان البصر .. طبيب يكشف كوارث منتحلي صفة أطباء التجميل
طارق العكاري: الجيش المصري موجود للدفاع عن الأمن القومي
تفاصيل توزيع درجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل .. توضيح عاجل
شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ابتكارات محدودة والعودة لـ Plus.. سامسونج تغير قواعد لعبتها في سلسلة Galaxy S26

Galaxy S25
Galaxy S25
شيماء عبد المنعم

أشارت تقارير حديثة إلى أن سلسلة هواتف Galaxy S26 القادمة من سامسونج لن تشهد تحسينات كبيرة في الكاميرات الخلفية، وهو ما أثار خيبة أمل لدى عشاق التصوير.

كاميرات Galaxy S26 الخلفية تخبب الآمال
 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، فالتحديثات التي ستشهدها هواتف Galaxy S26 محدودة، والأسوأ أنها لا تطال الجوانب التي تحتاج فعلا إلى تطوير خاصة في الكاميرا، مثل التخلص من كاميرا التقريب 10 ميجابكسل ذات التكبير البصري ×3، التي لا تزال حاضرة منذ عدة أجيال.


أما بالنسبة لكاميرا السيلفي، فالأخبار ليست مفاجئة جميع هواتف Galaxy S26 ستأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، تماما كما في هواتف Galaxy S25 وS24 وS23، وفقا لما كشفه المسرب الشهير Roland Quandt.


ويذكر أن هاتف Galaxy S22 Ultra كان مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 40 ميجابكسل، لكن يبدو أن سامسونج تخلت عن هذا التوجه منذ ذلك الحين، ورغم أن الكاميرا الأمامية الحالية تنتج صورا عالية الجودة بتفاصيل دقيقة وتوازن ممتاز في الألوان، إلا أن غياب أي تحسينات على مدار أربع سنوات يجعل سلسلة Galaxy S تبدو راكدة من حيث الابتكار في التصوير.

سامسونج تعيد النظر في إلغاء Galaxy S26+ بعد تراجع مبيعات S25 Edge


بعد أن ترددت شائعات قوية عن نية سامسونج التخلي عن إصدار “بلس” من سلسلة هواتفها الرائدة العام المقبل، لصالح إطلاق Galaxy S26 Edge إلى جانب S26 Ultra وS26 Pro، يبدو أن الشركة قد تعيد حساباتها.


فوفقا لتقرير جديد صادر من كوريا الجنوبية، قد تعود سامسونج لإطلاق Galaxy S26+ بعد كل شيء، وذلك بسبب الأداء التجاري الضعيف لهاتف Galaxy S25 Edge. 

وتشير مصادر صناعية متعددة إلى أن سامسونج بدأت بالفعل تطوير S26+، بعدما لاحظت أن خليفته المحتمل قد لا يحقق نتائج أفضل.


وبحسب التقرير، فإن إنتاج هاتف S25 Edge شهد انخفاضا حادا منذ شهر يونيو، أي بعد شهر واحد فقط من إطلاقه، وهو أمر مقلق نظرا لأن معظم الهواتف الذكية تحقق أعلى مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى. 

وتشير توقعات الإنتاج لدى سامسونج إلى أن Galaxy S25+ يتفوق في المبيعات على S25 Edge، رغم أن الأخير يباع بسعر أعلى قليلا.


هذا التراجع دفع سامسونج إلى التفكير في إعادة إصدار النسخة “بلس” ضمن سلسلة Galaxy S26، لتجنب خسارة محتملة في عدد الوحدات المباعة، خاصة إذا استمرت سلسلة Edge في الأداء الضعيف.

Galaxy S26 هواتف Galaxy S26 كاميرات Galaxy S26

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يوجه بتوفير نقطة شرطة بعد واقعة طالبة تفهنا الأشراف

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: نحن جميعا جند الوطن.. ونعيش أياما حقق الله فيها النصر لجيش مصر

يوم الجمعة

عدد ركعات سنة صلاة الجمعة.. اعرف كم قبلها وبعدها

بالصور

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا
مبيعات كيا
مبيعات كيا

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد