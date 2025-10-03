ابتكارات محدودة والعودة لـ Plus.. سامسونج تغير قواعد لعبتها في سلسلة Galaxy S26

أشارت تقارير حديثة إلى أن سلسلة هواتف Galaxy S26 القادمة من سامسونج لن تشهد تحسينات كبيرة في الكاميرات الخلفية، وهو ما أثار خيبة أمل لدى عشاق التصوير.

كاميرات Galaxy S26 الخلفية تخبب الآمال



وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena”، فالتحديثات التي ستشهدها هواتف Galaxy S26 محدودة، والأسوأ أنها لا تطال الجوانب التي تحتاج فعلا إلى تطوير خاصة في الكاميرا، مثل التخلص من كاميرا التقريب 10 ميجابكسل ذات التكبير البصري ×3، التي لا تزال حاضرة منذ عدة أجيال.



أما بالنسبة لكاميرا السيلفي، فالأخبار ليست مفاجئة جميع هواتف Galaxy S26 ستأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي، تماما كما في هواتف Galaxy S25 وS24 وS23، وفقا لما كشفه المسرب الشهير Roland Quandt.



ويذكر أن هاتف Galaxy S22 Ultra كان مزودا بكاميرا سيلفي بدقة 40 ميجابكسل، لكن يبدو أن سامسونج تخلت عن هذا التوجه منذ ذلك الحين، ورغم أن الكاميرا الأمامية الحالية تنتج صورا عالية الجودة بتفاصيل دقيقة وتوازن ممتاز في الألوان، إلا أن غياب أي تحسينات على مدار أربع سنوات يجعل سلسلة Galaxy S تبدو راكدة من حيث الابتكار في التصوير.

سامسونج تعيد النظر في إلغاء Galaxy S26+ بعد تراجع مبيعات S25 Edge



بعد أن ترددت شائعات قوية عن نية سامسونج التخلي عن إصدار “بلس” من سلسلة هواتفها الرائدة العام المقبل، لصالح إطلاق Galaxy S26 Edge إلى جانب S26 Ultra وS26 Pro، يبدو أن الشركة قد تعيد حساباتها.



فوفقا لتقرير جديد صادر من كوريا الجنوبية، قد تعود سامسونج لإطلاق Galaxy S26+ بعد كل شيء، وذلك بسبب الأداء التجاري الضعيف لهاتف Galaxy S25 Edge.

وتشير مصادر صناعية متعددة إلى أن سامسونج بدأت بالفعل تطوير S26+، بعدما لاحظت أن خليفته المحتمل قد لا يحقق نتائج أفضل.



وبحسب التقرير، فإن إنتاج هاتف S25 Edge شهد انخفاضا حادا منذ شهر يونيو، أي بعد شهر واحد فقط من إطلاقه، وهو أمر مقلق نظرا لأن معظم الهواتف الذكية تحقق أعلى مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

وتشير توقعات الإنتاج لدى سامسونج إلى أن Galaxy S25+ يتفوق في المبيعات على S25 Edge، رغم أن الأخير يباع بسعر أعلى قليلا.



هذا التراجع دفع سامسونج إلى التفكير في إعادة إصدار النسخة “بلس” ضمن سلسلة Galaxy S26، لتجنب خسارة محتملة في عدد الوحدات المباعة، خاصة إذا استمرت سلسلة Edge في الأداء الضعيف.