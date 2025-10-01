هل أكمل الوضوء إذا خرج الريح وأنا لم أغسل باقي الأعضاء؟.. دار الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: "أثناء وضوئي خرج مني ريح قبل أن أكمل غسل جميع الأعضاء الضرورية، فهل يجب إعادة الوضوء من جديد أم يمكنني الاستمرار في إكماله؟" وأجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: "إذا كان المقصود من السؤال أن المتوضئ أثناء وضوئه وقبل أن يكمل خرج منه ريح، فالواجب على هذا الشخص أن يبدأ وضوءًا جديدًا؛ لأن خروج الريح ينقض ما فعله من وضوء قبل تمامه.

ويجب عليه إعادة الوضوء من جديد كاملًا، إذ أن الشرع نص على أن الريح تنقض جميع الوضوء أو بعضه قبل تمامه، فلا يجوز الاستمرار في إكمال الوضوء السابق."

وأضافت دار الإفتاء: "أما إذا كان المقصود بخروج الريح ليس هو الحدث الفعلي وإنما هبت الريح من السماء عليه فتجف الماء عن أعضاء وضوئه التي تم غسلها، ففي هذه الحالة لا يجب عليه وضوء جديد، وإنما يكمل وضوءه؛ لأن الموالاة بين الأعضاء ليست شرطًا في صحة الوضوء وفق مذهب الحنفية."

وأكدت دار الإفتاء أن معرفة الفرق بين خروج الريح الفعلي وتأثير الرياح الخارجية على الماء أمر مهم للمسلم، لأن الحكم الشرعي يختلف بحسب الحالة: الأولى تنقض الوضوء ويجب إعادة كل أركانه، أما الثانية فلا تنقضه بل يكمل الشخص وضوءه حسب ما بقي من غسل الأعضاء.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أهمية التثبت من أحكام الوضوء ومبطلاته، حفاظًا على صحة الصلاة، مشيرة إلى أن الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة، وأن الالتزام بأحكامها الدقيقة من علامات اتباع الشريعة الإسلامية بشكل صحيح.