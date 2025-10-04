وزير الزراعة: فقدنا نحو 100 ألف فدان بسبب التعديات على الأراضي

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك تعاونا بين المحافظات ووزارتي التنمية المحلية والزراعة؛ لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية.

وقال علاء فاروق في حواره في برنامج "كلمة أخيرة“ المذاع على قناة ”أون"،: "فقدنا حوالي 100 ألف فدان بسبب التعديات على الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية".

وأضاف علاء فاروق: "هناك منظومة متطورة ترصد أي تغيرات مكانية تحدث خاصة في الأراضي الزراعية".

وواصل علاء فاروق: “تحقيق الأمن الغذائي يكون بالتوسع في الأراضي الزراعية، وعمل مشروعات عملاقة تواكب التطور السكاني”.