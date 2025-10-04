مرض معدٍ وخطير.. الزراعة تكشف كواليس 13 أسدًا بحديقة الحيوان

انتشرت أخبار منذ فترة وجيزة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إعدام 16 أسدًا و6 نمور داخل حديقة الحيوان بالجيزة ، الأمر الذى أثار دهشة الجميع خاصة وأن الحديقة مازالت فى قيد التطوير .

تفاصيل إعدام الأسود

ومن جانبه ، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل إعدام 13 أسدًا داخل حديقة الحيوان بالجيزة إثر إصابتهم بمرض معدٍ وخطير.



وقال "فاروق"، خلال تصريحات له، إن لجنة متخصصة من هيئة الخدمات البيطرية أوصت بضرورة الإعدام الرحيم للحيوانات المصابة، منعًا لانتشار العدوى وحفاظًا على بقية الحيوانات داخل الحديقة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال أعداد الحيوانات واستعواض ما نُقص منها، مؤكدًا أن حديقة الحيوان ستُعاد افتتاحها بعد الانتهاء من أعمال التطوير، بما يعكس صورة حضارية تليق بمكانة مصر وتكون مصدر فخر للمصريين.

التزام تطبيق أعلى المعايير

ومن جانبه، أكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطرية للحيوانات، وذلك بالاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسلامتها وفًقا للبرتوكولات العالمية المعتمدةً.

وبشأن ما تم تداوله مؤخرا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحيوانات قد تم استلامها في حالات صحية متباينة وفق تقارير فنية من الجهات المختصة فبعض الحالات كانت قابلة للعلاج، بينما كانت أخرى مصابة بأمراض معدية مما استلزم تطبيق آليات ومعايير القتل الرحيم المعترفً.بها عالمًيا حفاًظا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها.

أفضل الممارسات الدولية

وقال ألبان هيسكو الخبير الاستشاري في حدائق الحيوان، إن الحديقة استضافت مؤخرًا ممثلاً عن رابطة الاتحاد الإفريقي، الذي أجرى مراجعة كاملة لعملياتها.. مؤكداً أن تعليقاتهم أثبتت اتباع أفضل الممارسات الدولية، مضيفًا أن الهدف ليس فقط الحفاظ على الحيوانات وحمايتها، بل أيضًا جعل حديقة الحيوان بالجيزة منشأة عالمية المستوى في مجال رعاية الحيوان.