قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: إثيوبيا تحاول تهديد بعض الدول بينها الصومال وإريتريا والسودان
الكشف عن WEY 80 الجديدة.. أفخم فان من واي الصينية| صور
الواقعة الثانية في 3 أيام| ولي أمر يضرب مُعلمًا بالمحلة.. والنقابة تتدخل
«قد تكون الأخيرة».. موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود لتحديد مصير أسعار البنزين والسولار
متحدث الإسكان: جميع مشروعات بيت الوطن تقع في مواقع مميزة
حكم الموسيقى والغناء في الإسلام .. اعرف الرأي الشرعي بالأدلة
نائب وزير الخارجية يثمن إسهامات الجاليات المصرية في دعم الوطن وسط التحديات الراهنة
شوط أول سلبي بين وادي دجلة وسموحة بالدوري المصري
أستاذ علوم سياسية: حرب غزة تنتهي قبل حلول 7 أكتوبر المقبل
طارق فهمي: نتنياهو يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة
أحمد موسى: إذا نجح ترامب في وقف حرب غزة يستحق جائزة نوبل للسلام
تباين أداء مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر لجميع الفئات

موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر لجميع الفئات
موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر لجميع الفئات
عبد الفتاح تركي

موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر يحظيان باهتمام كبير من قبل المواطنين الراغبين في زيارة الحديقة بعد تطويرها خلال المدة الماضية، إذ تتهيَّأ حديقة الحيوان في الجيزة لفتح أبوابها مجددًا، بعد الانتهاء من أكبر عملية تطوير وتحديث شهدتها منذ تأسيسها، حيث استمرت أعمال تجديد الحديقة من 2023 وحتى 2025. 

وزارة الزراعة قالت في بيان رسمي إن موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025 سيكون خلال شهر سبتمبر الجاري، لتعود الحديقة كأحد أهم الوجهات الترفيهية والتعليمية في مصر.

واقرأ أيضًا:

حديقة الحيوان

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن النسخة الجديدة من حديقة الحيوان بالجيزة 2025 ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخها العريق، مشيرًا إلى أن التطوير شمل البنية التحتية، وتصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتوسيع الأنشطة الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى ربط حديقة الحيوان بـ حديقة الأورمان عبر نفق حديث يتيح للزوار التنقل بينهما بسهولة.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير

أما عن أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير، لم يتم الإعلان الرسمي عن سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025 حتى الآن، لكن الوزير نفى صحة ما تم تداوله عن وصول السعر إلى 400 جنيه، مؤكدًا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، بينما أوضح أليان هيوسكو، مدير الحديقة، أن هدف الإدارة هو جعلها متاحة لكل فئات المجتمع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للزوار.

حديقة الحيوان

أبرز أعمال تطوير حديقة الحيوان

وتتمثل أبرز أعمال تطوير حديقة الحيوان، فيما يأتي:

  • ربط حديقة الحيوان وحديقة الأورمان بنفق لتوفير تجربة شاملة للزوار.
  • إعادة تصميم أماكن الحيوانات وتوسيع المساحات، بما يتناسب مع بيئتها الطبيعية.
  • استحداث أنشطة تفاعلية مثل عروض أسود البحر والطيور والفيلة.
  • إنشاء قبة زجاجية لحيوان الميركات وتجربة مشاهدة أفراس النهر تحت الماء.
  • زيادة عدد فصائل الحيوانات من 71 إلى 186 فصيلًا.
  • الحفاظ على المعالم التاريخية مثل كوبري إيفل، القاعة اليابانية، القاعة الملكية، جزيرة الشاي، والمتحف الحيواني.
  • إنشاء فندق  Giza Zoo Safari Glamping لتجربة إقامة فريدة داخل الحديقة.
  • إنشاء سوق Zoo Antique Bazaar لبيع التحف والتذكارات اليدوية.
حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان افتتاح حديقة الحيوان موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025 أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير أبرز أعمال تطوير حديقة الحيوان حديقة الأورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

مالك كوكو آند أس

حقيقة استبعاد مالك كوكو آند أس من قضية سرقة أجهزة تابلت وزارة التربية والتعليم

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

5800 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم أعلى عيار

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة رسميًا من هؤلاء المشتركين

باق 48 ساعة.. رفع عدادات الكهرباء القديمة من هؤلاء| هل أنت منهم؟

مدرب الأهلي المرشح

يفرض شروطه.. أول طلب لتوماس توماسبيرج من إدارة الأهلي

نهر النيل.. ارشيفية

سد النهضة يتسبب فى فيضان النيل الأزرق ويهدد السودان

شيرين عبد الوهاب

عزلة تامة.. شيرين عبد الوهاب تخصع للعلاج في مستشفى لمدة 6 أشهر

مدرب الأهلي المرشح

التجربة الدنماركية.. 7 معلومات مثيرة عن مدرب الأهلي المرشح

ترشيحاتنا

اسمنت وحديد

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

سحب الاموال من البنوك

تشمل البنوك والـ ATM وإنستاباي.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي بعد قرار البنك المركزي

وزير الاوقاف

أُعلنت رسميا.. نتيجة مسابقة عامل مسجد بوزارة الأوقاف عبر بوابة الوظائف الحكومية

بالصور

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

ضبط 6 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في العاشر من رمضان| صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

طريقة عمل البان كيك الموز الصحي لطفلك

طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز
طريقة عمل بان كيك بالموز

الجبنة المثلثات.. تحذيرات من أضرار جسمية تتجاوز المتوقع

الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع
الجبنة المثلثات..تحذيرات من اضرار جسمية تتجاوز المتوقع

فيديو

إنجي عبدالله وصدمة حياتها

إنجي عبدالله تروي معاناتها مع المرض.. وانفصال وزواج صادم يزيد أزمتها

ايمان عبد اللطيف

بدء توزيع الوجبات المدرسية بالمحافظات.. ومدارس المناطق الأكثر احتياجا "أولوية"

إسرائيل والتحذيرات المصرية

كلمة عبدالعاطي تشعل الجدل في إسرائيل.. وصحف عبرية ترصد تحذيرات مصر

وزير الدفاع

وزير الدفاع: مسيرة عبد الناصر ستظل نبراسا مضيئا نستلهم منه قيم الكفاح لرفعة الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: موسى جار الله.. صوت الإصلاح الذي عبر بين ضفّتين

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء الإثنين سبتمبر 2025.. ترامب ونتنياهو .. اختبار حاسم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: هيئة المجتمعات العمرانية .. دماء جديدة تصوغ مستقبل الجمهورية الجديدة

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: فلسطين والاعتراف الدولي بعد 7 أكتوبر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بسوسنس الأول

المزيد