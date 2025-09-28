موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر لجميع الفئات

موعد افتتاح حديقة الحيوان في الجيزة وأسعار التذاكر يحظيان باهتمام كبير من قبل المواطنين الراغبين في زيارة الحديقة بعد تطويرها خلال المدة الماضية، إذ تتهيَّأ حديقة الحيوان في الجيزة لفتح أبوابها مجددًا، بعد الانتهاء من أكبر عملية تطوير وتحديث شهدتها منذ تأسيسها، حيث استمرت أعمال تجديد الحديقة من 2023 وحتى 2025.

وزارة الزراعة قالت في بيان رسمي إن موعد افتتاح حديقة الحيوان 2025 سيكون خلال شهر سبتمبر الجاري، لتعود الحديقة كأحد أهم الوجهات الترفيهية والتعليمية في مصر.

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2025

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن النسخة الجديدة من حديقة الحيوان بالجيزة 2025 ستكون واجهة حضارية تليق بتاريخها العريق، مشيرًا إلى أن التطوير شمل البنية التحتية، وتصميم البيوت الخاصة بالحيوانات، وتوسيع الأنشطة الترفيهية والتعليمية، إضافةً إلى ربط حديقة الحيوان بـ حديقة الأورمان عبر نفق حديث يتيح للزوار التنقل بينهما بسهولة.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير

أما عن أسعار تذاكر حديقة الحيوان 2025 بعد التطوير، لم يتم الإعلان الرسمي عن سعر تذكرة حديقة الحيوان 2025 حتى الآن، لكن الوزير نفى صحة ما تم تداوله عن وصول السعر إلى 400 جنيه، مؤكدًا أن الأسعار ستكون في متناول الجميع، بينما أوضح أليان هيوسكو، مدير الحديقة، أن هدف الإدارة هو جعلها متاحة لكل فئات المجتمع، مع مراعاة الظروف الاقتصادية للزوار.

أبرز أعمال تطوير حديقة الحيوان

وتتمثل أبرز أعمال تطوير حديقة الحيوان، فيما يأتي: