موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

مازال الحديث عن افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة مستمراً، والتي أُغلقت أبوابها في 2023 لتشهد مرحلة متطورة من التجديد والتطوير على أعلى مستوى، لتعود الحديقة بواجهة مختلفة تماماً تليق بالدولة المصرية وعلى أعلى مستوى.

موعد افتتاح حديقة الحيوان2025

حتى الآن لم يتم حسم موعد رسمي نهائي لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة، فكان من المقرر أن يتم افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري بحسب ما أعلنته وزارة الزراعة مسبقاً، إلا أن التجهيزات لم تنته بعد ولن يكون افتتاح حديقة الحيوان هذا الشهر.

افتتاح حديقة الحيوان

تأجيل افتتاح حديقة الحيوان

وبسبب عدم الانتهاء من أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها حديقة الحيوان، فقد تم تأجيل موعد افتتاح حديقة الحيوان لمدة أشهر قليلة مقبلة، ولن يكون افتتاحها خلال الأشهر المتبقية في 2025 بحسب ما قاله المسئولون.

وزير الزراعة الدكتور علاء فاروق أكد أن الشركة المنفذة لعمليات التطوير ورفع الكفاءة ستنتهي من أعمالها خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يمهد الطريق لافتتاح الحديقة.

استيراد حيوانات جديدة

وأوضح الوزير أنه تم الانتهاء بالفعل من ترميم جميع المناطق الأثرية داخل حديقة الحيوان، مشيرًا إلى أن هناك خطة لاستيراد مجموعة من الحيوانات الجديدة التي تحتاجها الحديقة لتعود لسابق عهدها كواحدة من أبرز حدائق الحيوان في المنطقة.



حديقة الحيوان2025

افتتاح حديقة الحيوان في 2026

ومن المتوقع أن يكون إعادة افتتاح الحديقة حدثاً استثنائياً فى 2026، حيث ستظهر بشكل جديدة يليق بتاريخها العريق، مع الحفاظ على مبانيها الأثرية مثل كوبرى قصر النيل والمباني التاريخية التي تشكل جزءاً من هوية المكان.

وشدد وزير الزراعة على أن افتتاح حديقة الحيوان لن يتم إلا بعد اعتمادها من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتطوير حدائق الحيوان، لضمان توافقها مع المعايير الدولية.

سعر تذكرة حديقة الحيوان

وبما أن الحديث عن التطوير والتجديد في الحديقة ، فالبطع ستتغير أسعار تذاكر حديقة الحيوان بعد تطويرها، لكن حتى الآن لم يتم تحديد سعر تذكرة حديقة الحيوان ، ولم تعلن وزارة الزراعة الأسعار الرسمية الجديدة لدخول حديقة الحيوان بعد التطوير.

وزير الزراعة أكد في تصريحات تلفزيونية خلال الفترة الأخيرة أن الأسعار لن تكون مبالغ فيها وستكون في متناول الجميع ويستطيع كافة فئات الشعب المصري دخول الحديقة.

ونفى وزير الزراعة ما تردد حول وصول سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 400 جنيه، كما تم تداوله مؤخراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وأكد أنها ستكون مناسبة للجميع حرصاً منهم على إتاحة الفرص للجميع لزيارة الحديقة باستمرار وبالتالي ستكون الأسعار مناسبة للمواطنين ، وسيتم الإعلان عن سعر تذكرة حديقة الحيوان قبل افتتاحها رسمياً في 2026.

حديقة الحيوان

معايير دولية على أعلى مستوى

و أكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان بالجيزة والأورمان التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية البيطرية للحيوانات، بالاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، لضمان صحة الحيوانات وسلامتها وفًقا للبرتوكولات العالمية المعتمدةً.

أوضح، التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولي من مشروع التطوير، وإرساله خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها.